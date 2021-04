Koronawirus na Podkarpaciu. Raport: 11 - 20 kwietnia 2021

Koronawirus na Podkarpaciu, w Polsce i na świecie. Raport prowadzimy od początku pandemii. Tu znajdziesz informacje z okresu 11 - 20 kwietnia 2021.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - AKTUALNY RAPORT. KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 20 KWIETNIA]

•20:03 Na 11-minutowym filmie naukowcy z Meksyku, Portugalii i Hiszpanii tłumaczą, w jaki sposób koronawirus atakuje organizm człowieka oraz jak amantadyna pomaga walczyć z COVID-19.

•19:15 Europejska Agencja leków wydała we wtorek opinię o szczepionce firmy Johnson & Johnson, w której potwierdziła przewagę korzyści nad ewentualnym ryzykiem. Jednocześnie poinformowała, że przypadki zakrzepicy powinny zostać uznane za bardzo rzadkie skutki uboczne preparatu.

•17:06 - Jeżeli pozwolimy sobie na zbyt poluzowaną majówkę, to możemy zapomnieć o szkole dla dzieci, czy o wakacjach dla nas wszystkich – oświadczył we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

•16:05 Myślę, że w tej chwili możemy już ze spokojem powiedzieć, iż trzecia fala, która była najtrudniejsza z uwagi na liczbę osób chorych, osiągnęła swój punkt kulminacyjny w czasie świąt - mówi wojewoda Ewa Leniart. - Przygotowujemy już plan odmrożenia łóżek covidowych, aby zajęli je pacjenci z innymi schorzeniami.

•15:01 Brytyjski wariant COVID-19 jest odpowiedzialny za niemal wszystkie przypadki zakażeń koronawirusem w naszym kraju. Jednym z jego najgroźniejszych objawów jest ciche niedotlenienie. Może ono prowadzić do niedotlenienia całego organizmu, w tym mózgu, a nawet do śmierci. Lekarze ostrzegają, jakie objawy powinny nas zaniepokoić.

•13:47 Trudności z oddychaniem, świszczący oddech, przewlekły kaszel, duszności - to znak, że musi zając się nami pulmonolog, czyli specjalista od chorób dróg oddechowych. Warto zadbać o nasz stan płuc po przebytym koronawirusie.

•13:35 Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek w mediach społecznościowych, że "nadszedł dzień, kiedy mogę powiedzieć: zarejestrowałem się!" Jednocześnie szef rządu dodał, że przyjmie preparat firmy Astra Zeneca.

•12:21 Epidemia koronawirusa już kolejny rok krzyżuje terminy Pierwszych Komunii Świętych. Związane to jest nie tylko z liczbą zakażeń, ale także z obostrzeniami, które obowiązują w świątyniach.

•11:18 Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał, że od poniedziałku uruchomiona zostanie rejestracja „każdego dnia dwóch roczników”, poczynają od roczników 1974-1975. Z kolei 7, 8, 9 maja będą uruchamiane po trzy roczniki. - Od 9 maja już wszyscy będę mieli wystawione e-skierowania – mówił minister.

•10:30 Wtorek to 9 246 nowych przypadków koronawirusa w kraju i 266 w województwie podkarpackim. Ostatniej doby potwierdzono śmierć 601 osób, które miały COVID-19, 37 z nich to mieszkańcy Podkarpacia.

•9:32 - Dziś będzie kontynuacja trendu spadku zachorowań na koronawirusa- mówił minister zdrowia Adam Niedzielski i dodał, że "nie możemy po trzeciej fali zafundować sobie czwartej fali". Niedzielski zapowiedział także, że najprawdopodobniej w środę odbędzie się konferencja prasowa na której przekazane zostaną informacje o nowych obostrzeniach. Szef resortu zdrowia mówił także, kiedy może zostać zniesiony obowiązek noszenia maseczek na dworze.

•9:14 Pod względem wystawionych zwolnień lekarskich, rekordowy na Podkarpaciu okazał się tydzień 15 - 21 marca 2021 r. W tym właśnie okresie nasi lekarze wystawili łącznie aż 31 188 zwolnień e-ZLA. Ma to niewątpliwy związek z tzw. trzecią falą pandemii i wzrostem zachorowań na COVID-19.

•7:52 - We wtorek przedstawimy nowy kalendarz szczepień - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Jak wyjaśniał, więcej roczników będzie mogło zarejestrować się na szczepienie jednego dnia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 19 KWIETNIA]

•19:50 W marcu minął rok, odkąd funkcjonujemy w pandemicznej rzeczywistości. Wpłyneła ona na życie milionów osób, a także na ich sposób postrzegania i spędzania wolnego czasu. Czego przez ponad 12 miesięcy nauczyliśmy się w obszarze rozrywki? Jak wygląda nasz czas wolny w dobie pandemii? Z jakich przejemności chcielibyśmy skorzystać w pierwszej kolejności po zakończeniu lockdownu? Odpowiedzi na te pytania udzielił serwis Prezentmarzeń, który niedawno zrealizował sondę "Covidowe rozrywki Polaków".

•18:08 Premier Matusz Morawiecki zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że do końca II kwartału będzie już tyle osób zaszczepionych, że osiągniemy czy zaczniemy osiągać pułap odporności zbiorowej”. Nadmierny optymizm studzi jednak prof. Andrzej Horban. - Oporność osiągniemy wtedy, kiedy będziemy mieli powyżej 70-80 proc. społeczeństwa zaszczepionego – mówi.

•17:12 - Ten program może w krótkim czasie, w najbliższych tygodniach dzięki zwiększonej liczbie dawek, a przede wszystkim dzięki przygotowaniu szerokiej oferty punktów szczepień, doprowadzić do tego, że wreszcie za też krótsze niż dłuższe kilka tygodni, przełom maja i czerwca będzie można znaczną część naszej gospodarki odmrażać – mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

•16:11 Przedstawiciele Centrum Medycznego Medyk zapowiadają, że nie pozwolą na dalsze publikacje nieprawdziwych informacji na temat prowadzonego przez firmę programu szczepień. Rozważają nawet wycofanie się z akcji, co oznaczałoby likwidację około 100 punktów z wydajnością około 70 tysięcy szczepień tygodniowo.

•15:13 W sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu został dziś otwarty, pilotażowy punkt szczepień powszechnych przeciw COVID-19. Celem tworzenia takich punktów, ma być zwiększenie tempa szczepień.

•14:15 W ubiegłym tygodniu Urząd Miasta Rzeszowa zapowiedział, że wraz z Centrum Medycznym Medyk otwiera punkt masowych szczepień przeciwko koronawirusowi w Hali Podpromie. Okazuje się, że mieszkańcy Rzeszowa będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

•13:12 - Do 10 maja chcemy spowodować, żeby każdy obywatel powyżej 18 roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Michał Dworczyk zapowiedział także jutrzejszą zmianę rozporządzenia dotyczącego szczepionek.

•11:33 Od 6 miesięcy do 8 lat więzienia grozi 52-letniemu mieszkańcowi Tarnobrzega, który złamał bezwzględny obowiązek izolacji i wyszedł z mieszkania. Chodził po ulicach miasta, a na stacji paliw kupił alkohol.

•10:47 Dziś Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce mamy 7283 nowych, potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Zmarło 101 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 229 nowych przypadków i 2 zgony.

•8:30 Co jest niezbędne podczas lockdownu? Takie pytanie zadano Polakom w ramach badania przeprowadzanego przez IPSOS (raport "COVID 365+"). Wybrać można było tylko jedną odpowiedź. Co wybrali Polacy? Sprawdźcie. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.

•6:51 Rząd ogłosił niedawno, że obostrzenia związane z epidemią koronawirusa zostają przedłużone do 25 kwietnia. Są wyjątki. Od tego poniedziałku dzieci mogą wrócić do żłobków i przedszkoli. Czy placówki w Rzeszowie są gotowe na powrót dzieciaków? Sprawdziliśmy.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 18 KWIETNIA]

•18:25 Mijają kolejne miesiące odkąd branża gastronomiczna została zamknięta przez rząd z powodu koronawirusa i końca tych obostrzeń nie widać. Restauratorzy nie mają złudzeń - restrykcje na pewno zostaną wydłużone, a w ślad za tym zmaleją szanse na polepszenie fatalnej sytuacji finansowej, w jakiej się znajdują.

•16:30 Do niecodziennego zdarzenia doszło w jednym z hipermarketów Kaufland w Lesznie. Stojąc w kolejce do kasy, mężczyzna rzucił się z pięściami na kobietę, która upadła. Mężczyzna, który zaatakował klientkę był bez maseczki. Najprawdopodobniej wywołała się między nimi dyskusja na ten temat. Mamy nagranie zdarzenia.

•14:02 Zakrzepica to choroba, o której w ostatni tygodniach zrobiło się głośno, głównie przez wiązanie jej ze szczepionką przeciw COVID-19. Jakie objawy mogą wskazywać na wystąpienie zakrzepicy? Kiedy lepiej zwrócić się po pomoc do lekarza? Zobacz koniecznie wczesne objawy zakrzepicy.

•12:40 Słowacja otwiera się częściowo przed majówką. Od 19 kwietnia za naszą południową granicą otwarte będą hotele i stoki narciarskie. Oczywiście z ograniczeniami. Granice bez problemu przekroczą ozdrowieńcy i osoby zaszczepione przeciw COVID-19. W przeciwnym razie trzeba zrobić test.

•11:41 Podczas pierwszego finału pieniądze zbierano do opakowań po... proszkach do prania i papierowych torebek. Nie było identyfikatorów, nie było sztabów. To było po prostu pospolite ruszenie. A dzisiaj drukujemy 35 mln serduszek i ciągle ich brakuje. Nawet teraz, w pandemii, również ich zabrakło – mówi Jurek Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

•10:33 Według najnowszych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 12 153 zakażeń, z tego 418 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 207 osób. 19 z nich w naszym regionie.

•8:45 Generator obostrzeń to hit internetu. Nowe obostrzenia w Polsce? Proszę! "W zgromadzeniach może uczestniczyć maks. 55 osób (nie dotyczy potańcówek oraz kolonii i półkolonii)" - wygląda jak jedno z obostrzeń wprowadzonych przez rząd, prawda? Nie ma co ukrywać - niektóre polskie przepisy czasów pandemii zahaczają o absurd. To wszystko skłoniło internautów do stworzenia generatora obostrzeń.

•7:40 Mieszkanka Głogowa na Dolnym Śląsku zrobiła dwa komercyjne testy na Covid-19. Pierwszy wykazał, że jest zakażona. Drugi, zrobiony następnego dnia - wykluczył zakażenie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 17 KWIETNIA]

•18:55 W okresie pandemii koronawirusa mieszkańcy i turyści szukają miejsc, gdzie mogliby pojechać, bez skrępowania odetchnąć świeżym powietrzem, a przy okazji poznać i zobaczyć kawałek historii. Nieistniejących wsi, dawnych osad Łemków i Bojków, uroczysk na Podkarpaciu jest wiele. Wyludnione w trakcie lub po II wojnie, spalone, zniszczone, a nawet zalane wodą, pozostawiły po sobie jednak coś, co przyciąga nie tylko miłośników historii.

•17:05 Kto nie powinien otrzymać szczepionki przeciwko COVID-19? O czym należy koniecznie poinformować lekarza przed szczepieniem na koronawirusa? Sprawdź, czy jesteś na liście osób, które nie powinny zostać zaszczepione.

•15:02 Abp Adam Szal, metropolita przemyski, wydał zarządzenie odnośnie organizowania uroczystości I Komunii świętej w 2021 r. na terenie Archidiecezji Przemyskiej. Zaproponowano w nim cztery rozwiązania, które mogą pomóc duszpasterzom i rodzicom w organizacji tej uroczystości.

•13:15 - Rodzice, zróbmy coś dla naszych dzieci. Komputer i aplikacja Teams nie nauczą ich męstwa i odwagi cywilnej - apelowała w sobotę podczas konferencji prasowej Grzegorza Brauna, kandydata na prezydenta Rzeszowa, matka 9- i 2-latka. Grupa rodziców, nauczycieli i uczniów przyszła przed Szkołę Podstawowej nr 18 w Rzeszowie, by sprzeciwić się dalszemu zamknięciu szkół i zdalnej nauce dzieci.

•10:45 Jak wynika z dzisiejszych danych Ministerstwa Zdrowia, na Podkarpaciu spadła liczba zakażeń. Mamy 552 nowe przypadki i 46 zgonów. U 9 zmarłych osób nie stwierdzono chorób współistniejących. W Polsce odnotowano ponad 15 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 616 osób.

•9:30 Czy szczepienia przeciw COVID-19 trzeba będzie powtarzać cyklicznie? Naukowcy nie wykluczają takiej konieczności. - Dużo zależy od tego, jakie rozwiązania technologiczne zaproponują firmy produkujące szczepionki. To jak silna będzie odpowiedź organizmu na szczepionkę, zależy także od preparatu. Od tego, jak mocno pobudza odporność wyselekcjonowany i zastosowany w szczepionce antygen - podkreśla dr Katarzyna Kasperkiewicz, immunolog z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w rozmowie z Moniką Chruścińską-Dragan.

•7:43 Rozmowa z dr. hab. n. med. Robertem Pudlo, profesorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, psychiatrą, o kondycji psychicznej i zaburzeniach psychologicznych po przebyciu COVID-19.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 16 KWIETNIA]

•19:23 W ciężkich czasach pandemii liczy się każdy grosz. Dzierżawca parkingu przy Placu Targowym w Łańcucie chce, aby handlujący płacili za miejsce, na którym zostawiają swoje samochody dostawcze. Pan Henryk płacić nie zamierza. Bo, jeśli z opłaty targowej jest zwolniony z powodu koronawirusa, to dlaczego ma płacić za parking?

•15:26 - Szeroko pojęta branża turystyczna, w tym hotelarstwo, gastronomia, transport czy rozrywka, najbardziej odczuła skutki pandemii i znalazła się z jej powodu w dramatycznej sytuacji - tłumaczy w rozmowie z nami ekspert. Polska Organizacja Turystyczna nawiązała strategiczną współpracę, która ma na celu wsparcie polskiej turystyki.

•14:12 - Mamy wreszcie podstawy sądzić, że do końca drugiego kwartału będzie już tyle osób zaszczepionych, że jak mówią specjaliści, osiągniemy czy zaczniemy osiągać ten pułap odporności zbiorowej – przekazał w piątek premier Mateusz Morawiecki.

•12:37 Do Sądu Rejonowego w Przeworsku trafiły wnioski policji o ukarania burmistrza Sieniawy Adama W. Anonimowy sygnalista przekazał policji materiały mające świadczyć o wykroczeniach, czyli złamaniu obostrzeń przez burmistrza i kierowaniu samochodem, pomimo czasowego zatrzymania prawa jazdy.

•10:39 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 17 847 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju, zmarło 595 osób. Na Podkarpaciu przybyło 520 zakażeń. Nie żyje 55 mieszkańców regionu, z czego 10 nie miało chorób współistniejących.

•9:15 Od pierwszego dnia szczepienia (27.12.2020 r.) do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 6132 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 5226 miały charakter łagodny - czyli zaczerwienienie oraz krótkotrwała bolesność w miejscu wkłucia. Zdarzają się też poważniejsze przypadki. Jakie nowe objawy mają mieszkańcy Podkarpacia? Sprawdziliśmy.

•8:10 Według szefa koncernu Pfizer czeka nas nie tylko trzecia szczepienie po podaniu dwóch dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi, ale nie wyklucza szczepień przeciwko zarazie co roku, jak w przypadku grypy.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 15 KWIETNIA]

•20:19 Z jednej strony Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień wypowiada się, że jest ostatnią osobą, która chce wydawać opinię w sprawie, w której powinni wypowiedzieć się pracownicy NFZ. Z drugiej, dziś w TVN24 mówił, że wiele wskazuje na to, że kontrola w rzeszowskim Medyku będzie miała swoje negatywne konsekwencje dla tej firmy. Tymczasem ta jeszcze się nie skończyła!

•17:58 Premier Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych, że do czerwca Polska na otrzymać ok. 4,2 mln dawek szczepionki Pfizera. - To wspaniała wiadomość dla naszego Narodowego Programu Szczepień, który właśnie przyspieszył - oświadczył szef rządu.

•15:31 Po oświadczeniu zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych z bp. Józefem Wróblem na czele, pojawiły się pytania o to, w jaki sposób powstają szczepionki przeciw COVID-19. O tym, jak powstają szczepionki i co mają wspólnego i czy cokolwiek z aborcją, a także dlaczego katolicy powinni się szczepić mówi dr Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy Gościa Niedzielnego, fizyk i popularyzator nauki, w rozmowie z Marią Olechą-Lisiecką.

•14:47 Po kolejnych badaniach Dania postanowiła w środę całkowicie zaprzestać korzystania ze szczepionek AstraZeneca. Opóźni do akcję szczepień.

•12:19 Prof. Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych i członek Rady Medycznej przy premierze Morawieckim w RMF FM rozmawiał o niektórych obostrzeniach, m.in. kwestii powrotu dzieci do szkół, zamknięcia salonów fryzjerskich oraz noszenia maseczek. W tej ostatniej kwestii przywołał jedne z ostatnich badań, z których wynika, że „noszenie masek na dworze jest bez sensu”.

•11:45 Wraz z kalendarzową wiosną wzrasta zainteresowanie działkami rekreacyjnymi ogródkami działkowymi. Epidemia koronawirusa i związane z tym obostrzeniay sprowokowała głębokie zmiany w naszym życiu. Dlatego dużo osób, w tym pracujących zdalnie np. w mieszkaniu w bloku poszukuje zacisznego miejsca z możliwością rekreacji.

•10:44 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 21 130 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarły 682 osoby. Na Podkarpaciu przybyły 923 przypadki wirusa. W regionie zmarło 59 osób, z czego 7 nie miało chorób współistniejących.

•9:11 Szczepienia przeciwko COVID-19. Niektóre czynniki zdaniem specjalistów zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych po szczepieniu przeciw COVID-19. Wymienia się pięć głównych czynników. Poznasz je w naszej galerii.

•7:57 Wiceszef Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zabronił podwładnym szczepić się indywidualnie i samodzielnie. Mają czekać, aż policja zaszczepi ich systemowo.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 14 KWIETNIA]

•20:47 W walce z COVID-19 pomocne są produkty roślinne o działaniu przeciwwirusowym. W ciągu ostatnich miesięcy przybyło aż kilkanaście nowych ziół i przypraw, które w badaniach wykazały zdolność do hamowania aktywności nowego koronawirusa, a nawet jego neutralizacji. Preparaty na bazie surowców roślinnych stosowane na błony śluzowe ust i nosa mogą wesprzeć podstawową profilaktykę zakażenia i łagodzić jego objawy. Niektóre są już dostępne w produktach handlowych. Sprawdź, które z ziół mają nowo odkryte działanie ochronne!

•19:16 W ciągu ostatniego tygodnia sanocka policja zatrzymała dwie osoby, które nie stosowały się do zakazu zasłania ust i nosa. Po ich wylegitymowaniu okazało się, że są poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości.

•17:54 EMA bada bardzo rzadkie przypadki niezwykłych zakrzepów krwi, które wystąpiły w Stanach Zjednoczonych po zastosowaniu szczepionki Janssen (Johnson & Johnson). W środę podano w stanowisku EMA, że korzyści płynące ze szczepionki w zapobieganiu COVID-19 przeważają nad ryzykiem skutków ubocznych.

•17:35 Mimo codziennych informacji o setkach ofiar pandemii, prawie połowa Polaków nie wyraża chęci zaszczepienia się przeciw COVID-19. Dlaczego myślą, że szczepienie jest groźniejsze do koronawirusa, a rząd celowo podaje fałszywe informacje o skali pandemii? Co ma z tym wspólnego wiara w teorie spiskowe? I dlaczego nawet poważne przechorowanie Covid-19 i śmierć najbliższych nie wpływają na zmianę poglądów tysięcy Polaków? - odpowiada prof. Marcin Szulc z Uniwersytetu Gdańskiego.

•16:42 W Szpitalu MSWiA w Rzeszowie, na oddziale przeznaczonym dla osób chorujących na COVID-19, przebywa pacjent podejrzany o nosicielstwo bakterii New Delhi - potwierdził nasz sygnał od czytelnika Michał Mielniczuk, rzecznik wojewody podkarpackiego. - W dniu przyjęcia pobrano od niego materiał biologiczny, który został przesłany do krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów w Warszawie w celu weryfikacji. Oczekujemy na wynik.

•15:47 Profesor Michał Zembala ponownie apeluje o zdrowy rozsądek w walce z pandemią koronawirusa. - Otwarliśmy nasz niewielki oddział parę dni temu. Dziś nie mamy już miejsc - 20 łóżek zajętych plus kolejnych 21 na intensywnej terapii, pod respiratorami, ECMO, w stanach b. ciężkich - napisał na swoim Facebooku polski kardiochirurg ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Medyczny autorytet ze Śląska zachęca wszystkich, którzy nie wierzą w pandemię, do pomocy w szpitalu. To apel do wszystkich, którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa - nie noszą maseczek czy nie dezynfekują rąk.

•13:51 Mieszkańcy Straszydla mają już dość motocyklistów i kierowców quadów, którzy rozjeżdżają lasy w ich okolicy. W niedzielę doszło tu do wypadku, na miejscu interweniowała policja i pogotowie ratunkowe. Świadkowie opisują, że młodzi ludzie interwencją i 20-złotowym mandatem byli wyraźnie rozbawieni.

•12:49 - Pomimo tego, że technologia produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi poważny sprzeciw moralny, to jednak mogą z nich korzystać ci wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki – napisał w stanowisku bp Józef Wróbel, przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.

•11:02 - Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu restrykcji o tydzień. Jednak jest jeden wyjątek, który dotyczy przedszkoli i żłobków. Zostaną otwarte od 19 kwietnia – przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej.

•10:53 Aż 802 zgony osób w całej Polsce, u których stwierdzono COVID-19. Ministerstwo Zdrowia informuje też o rosnącej liczbie zakażeń. Dziś znów mamy ponad 21 tys. nowych przypadków. Na Podkarpaciu sytuacja nie jest najlepsza - odnotowano 818 zakażeń i aż 50 zgonów.

•8:45 Po wielu prośbach i apelach liderów Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej resort rozwoju, pracy i technologii udostępnił oficjalne „Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” wypracowane przez urzędników wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Wytyczne te mają obowiązywać we wszystkich lokalach po zniesieniu obecnego lockdownu, czyli po zezwoleniu przez rząd do ponownego otwarcia barów i restauracji dla klientów. Nieoficjalnie wiadomo, że rząd – wzorem Wielkiej Brytanii – chce najpierw odblokować zewnętrzne ogródki. Kiedy?

•7:30 Chcesz skorzystać z usług fryzjera, kosmetyczki, manikiurzystki w czasie lockodownu? Nie ma z tym najmniejszego problemu, ofert jest sporo, można przebierać. Z dojazdem do klienta lub w umówionym miejscu.

•7:01 Nauczanie zdalne w przedszkolu jest dużym wyzwaniem. Nauczyciele codziennie przekazują rodzicom propozycje wykonywania prac, zabaw i eksperymentów. Rodzice sami decydują, czy z nich skorzystają, czy nie. Jedni i drudzy nie widzą sensu w codziennym łączeniu się przez internet. Nie wszyscy mają takie możliwości, zwłaszcza gdy w domu jest kilkoro dzieci.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 13 KWIETNIA]

•19:11 Najnowsze dane statystyczne potwierdzają nie tylko rekordowe ceny nowych mieszkań w Rzeszowie, ale także rekordową liczbę oddanych do użytku nowych lokali mieszkalnych. Czy jednak te mieszkania nie są zbyt drogie? Wszak żyjemy w okresie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, zarobki nie rosną i na Podkarpacie nie zjechały tysiące bogaczy.

•17:15 - Zakładamy, że już od 18 kwietnia będzie możliwy powrót do przedszkoli. Kluczowe będą dane ze środy i czwartku" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

•16:23 Malta to popularna destynacja zarówno dla początkujących, jak i wprawionych turystów, rodzin z dziećmi czy osób, które po prostu chcą nieco odetchnąć od zgiełku korporacji i dużego miasta. Rok 2020 na pewno nie był taki, jaki można by sobie wymarzyć, szczególnie w sferze podróży, jednak już niedługo za sprawą maltańskiego rządu, turyści otrzymają upragnioną możliwość bezpiecznego i w pełni legalnego podróżowania na Maltę. Opcja ta będzie dostępna dla osób zaszczepionych, jak i tych, którzy odpowiednio wcześniej wykonali test PCR i mogą okazać jego negatywny wynik.

•15:49 Szpital Wielospecjalistyczny Asklepios w Rzeszowie ma wolne terminy na szczepienie przeciwko COVID-19 preparatem Pfizer. Zapraszają mieszkańców ze skierowaniem, roczniki 1962, 1963 oraz 1964.

•15:00 Europa przekroczyła kolejna tragiczną granicę, milion osób, które zmarły z powodu koronawirusa. A zaraza nie odpuszcza.

•14:39 Pełnomocnik rządu ds. szczepień przekazał, że 19 kwietnia uruchomione zostaną pierwsze punkty szczepień powszechnych. Michał Dworczyk dodał, że rząd chce by do końca sierpnia wszyci chętni dostali przynajmniej pierwszą dawkę preparatu.

•14:27 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek.

•13:14 Paszport covidowy ma zostać wprowadzony do 25 czerwca – taki plan ma UE. Dzięki niemu łatwiej będzie podróżować, ale także korzystać z tych obiektów, które obecnie są sparaliżowane przez obostrzenia. Paszporty covidowe mają wejść w życie w państwach UE, także w Polsce. Co na razie wiadomo?

•11:46 We wtorek rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciwko Covid-19 dla 58-latków, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się na cztery sposoby.

•10:50 Z dzisiejszych informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w Polsce przybyło ponad 13 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły aż 644 osoby. Duży spadek zakażeń na Podkarpaciu - mamy 525 nowych, potwierdzonych przypadków i 19 zgonów.

•8:49 Lockdown w Polsce 2021 - do kiedy? Polacy z utęsknieniem czekają na informacje rządu o znoszeniu obostrzeń. Tymczasem nie mamy dobrych informacji. Jak podaje money.pl, rząd w tym tygodniu prawdopodobnie ogłosi kolejne przedłużenie większości restrykcji i to o dwa tygodnie. A to oznacza utrzymanie restrykcji aż do początku maja. Według ustaleń money.pl, na liście województw, gdzie mogłyby zostać zdejmowane obostrzenia jest Podkarpacie.

•7:16 To wynik weekendowej akcji podkarpackich policjantów, którzy sprawdzali, czy mieszkańcy stosują się do obowiązku zakrywania nosa i ust. Funkcjonariusze interweniowali m.in. w sobotę na rzeszowskim Rynku, gdzie kandydat na prezydenta Grzegorz Braun kręcił spot oraz w niedzielę, kiedy ulicami miasta przeszedł marsz przeciwko obostrzeniom i nie wszyscy mieli założone maseczki.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 12 KWIETNIA]

•21:54 Sprawdźcie TOP 15 najpopularniejszych lokali i restauracji z jedzeniem na wynos w Rzeszowie. Zestawienie wygenerowaliśmy na portalu pyszne.pl.

•18:26 Co to jest zakrzepica i jaki ma związek z COVID-19? Choć ta pierwsza choroba jest znana od lat, to jednak od kilku tygodni jest odmieniana przez wszystkie przypadki. Tobie też "zakrzepica" obiła się o uszy, ale nie wiesz, czym jest i jakie są jej objawy? Wyjaśniamy.

•17:49 Duże firmy będą mogły zaszczepić swoich pracowników na COVID-19. Zgodnie z deklaracją rządu pracodawcy mogą włączyć się do Narodowego Harmonogramu Szczepień, organizując punkty szczepień dla swoich pracowników. Zapytaliśmy największe sieci handlowe w Polsce, czy planują skorzystać z tej możliwości.

•15:08 Minister rozwoju Jarosław Gowin przekazał, że od połowy maja rozpocznie się akcja sczepień w firmach. Dodał jednak, że będzie ona uzależniona od dostaw szczepionek.

•14:53 Południowoafrykański wariant koronawirusa jest bardziej skuteczny w „omijaniu” szczepionki Pfizera niż podstawowy wariant i odmiana brytyjska.

•14:29 - W sumie w tym tygodniu do Polski dotrze około 1 mln 300 tys. szczepionek. Jest to naprawdę duże tempo i duże wyzwanie dla naszej logistyki, abyśmy te szczepionki jak najszybciej wykorzystali - poinformował w niedzielę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Informację w poniedziałek potwierdził prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

•13:30 - Rozpoczęły się badania kliniczne na trzecią dawką, przypominającą, lub druga w przypadku jednodawkowych preparatów. Prawdopodobnie będzie konieczna - zapowiada prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych.

•12:24 - Myślę, że w wakacje będziemy wracali do normalnego funkcjonowania – ocenił w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu dodał, że we wrześniu uczniowie powinni już wrócić do szkoły na starych zasadach.

•10:45 Ministerstwo Zdrowia informuje dziś o 12 013 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. To dużo mniej, niż w poprzednich dniach, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w weekend robi się dużo mniej testów. Na Podkarpaciu stwierdzono 623 nowych przypadków i 5 zgonów.

•9:15 Sytuacja pielęgniarek jest dramatyczna. Epidemia koronawirusa zwielokrotniła ich problemy. Pracują ponad swoje siły. Mają żal, że ich ciężka praca nie jest odpowiednio wynagradzana. W maju pielęgniarki z całej Polski mają strajkować. - 52 procent naszych organizacji związkowych jest w sporach zbiorowych z pracodawcami. To wszystkie szpitale wojewódzkie oraz niektóre szpitale powiatowe - mówi szefowa pielęgniarek na Podkarpaciu.

•8:35 Już dzisiaj ruszyła rejestracja na szczepienia dla 59-latków, czyli rocznika 1962. Osoby w tym wieku mogą zarejestrować się przez Internet, przez infolinię, wysyłając SMS-a lub w punktach szczepień.

•7:30 Osoby, które zgłaszają się na szczepienie przeciw COVID-19 powinny pobrać i wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego. Sprawdźcie, jakie pytania zawiera taki kwestionariusz.

•6:68 W szczepionkach pokładana jest nadzieja, że epidemia koronawirusa w końcu zostanie opanowana. Niestety ciągle dochodzi do sytuacji, że pomimo zapisu na szczepienie ludzie nie pojawiają się na nim. Co to oznacza? Szczepionki w takiej sytuacji mogą się zmarnować. Rząd zamierza uregulować taki stan rzeczy. Ma to zostać określone przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia pandemicznego.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 11 KWIETNIA]

•19:00 Minął rok odkąd lekarz Włodzimierz Bodnar, szef Przychodni Lekarskiej "Optima" w Przemyślu, zaczął stosować amantadynę w walce z koronawirusem. Dopiero jesienią ub. roku udało się mu zainteresować media, polityków i decydentów służby zdrowia.

•16:22 - Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys. osób, czyli 0,9 proc. miało dodatni wynik testu- poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

•15:27 Wielu z nas od ponad roku pracuje zdalnie. Ta forma pracy niebawem ma zostać uregulowana w Kodeksie Pracy, bo jak się okazuje pracownikom zdarzają się rozmaite przewinienia. Najpoważniejszym jest spożywanie alkoholu w czasie pracy, co mimo wszystko trudno udowodnić, gdy pracownika nie ma w biurze.

•14:04 Pod hasłem "Polaku, dawaj z nami!" dziesiątki osób przeszły dziś ulicami Rzeszowa w proteście przeciwko obostrzeniom związanym z pandemią koronawirusa. Zobaczcie zdjęcia z marszu.

•13:19 Takiego oblężenia giełda samochodowa na Załężu już dawno nie pamięta. Trzeba było postać w kolejce, zanim znalazło się miejsce do zaparkowania. Poza samochodami, ubraniami, chemią gospodarczą, sprzętem sportowym i zabawkami można tu było kupić niemal wszystko. Zobaczcie galerię zdjęć.

•13:00 Pizza przy stoliku za rogiem, kawa u przyjaciółki, kuzyn z daleka – tak przedsiębiorcy z Zakopanego radzą sobie w czasie lockdownu. - Dużo firm się otworzyło. Większość jednak działa w podziemiu, bo ludzie boją się nalotów służb i mandatów – mówi Gerard Wolski z Kościeliska, który reprezentuje Wolnych Przedsiębiorców.

•12:48 Sobotnie wesele w Malanowie para młoda i jej goście zapamiętają do końca życia. Jego organizatorom za narażenie życia i zdrowia wielu osób grozi od pół roku do 8 lat więzienia.

•10:35 Niedziela to 749 nowych zakażeń i 12 zgonów na Podkarpaciu. W całej Polsce testy potwierdziły koronawirusa u 21 703 osób. Zmarło 245 chorych na COVID-19.

•9:24 Ruchy antyszczepionkowe przybierają na sile. Ich zwolennicy są przeciwni szczepieniom, bo uważają, że szczepionki mogą być szkodliwe dla organizmu. Wielu z nich poddaje też pod wątpliwość celowość szczepień, skuteczność systemu szczepień. Wielu Internautów żartuje z ruchów antyszczepionkowych tworząc przeróżne memy. Zobaczcie jakie!