Przegląd prasy (2.07.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 2.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Strażacy z podrzeszowskiego Niechobrza wygrali prestiżowe zawody pożarnicze w Austrii [ZDJĘCIA] Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu (powiat rzeszowski) zwyciężyli w prestiżowych zawodach pożarniczych, które zorganizowano w austriackim Leobersdorf. Druhowie z Podkarpacia byli najlepsi w kategorii B męskich drużyn strażackich, zostawiając w pokonanym polu kilkadziesiąt zespołów.

📢 Lawina błotna, zalane piwnice i połamane drzewa po przejściu burz i ulew W powiecie bieszczadzkim zeszła lawina błotna. Nieprzejezdna jest droga między Brzegami Górnymi a Dwernikiem. Po przejściu burz i ulew strażacy interweniowali 37 razy, wypompowywali wodę z piwnic i usuwali połamane drzewa. 📢 Wyciek gazu z rurociągu, droga krajowa nr 28 jest zablokowana Z rurociągu wzdłuż drogi krajowej nr 28 w miejscowości Warzyce (woj. podkarpackie) ulatnia się gaz. Droga jest całkowicie zablokowana, na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu.

Prasówka 2.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu! 📢 PKO Ekstraklasa. Stal Mielec bez PGE. Duży sponsor zostawia mielecki klub Początkowo mówiło się o zmianie warunków umowy, teraz już wiadomo (choć jeszcze nieoficjalnie), że Stal Mielec przestaje wspierać spółka skarbu państwa PGE.

📢 Richard Dean Anderson - tak wygląda dziś "MacGyver". Zobaczcie zdjęcia! [2.07.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Richard Dean Anderson, odtwórca głównej roli w filmie "MacGyver". Serial "MacGyver" był niezwykle popularny w Polsce, zwłaszcza na początku lat 90. XX wieku. Richard Dean Anderson był odtwórcą głównej roli. Film tym różnił się od innych seriali sensacyjnych, że główny bohater praktycznie nie używał broni. Zawsze wpadał na inny genialny pomysł, dzięki któremu wychodził z opresji i rozwiązywał zadania. Zobaczcie, jak zmienił się Richard Dean Anderson, odtwórca głównej roli w filmie "MacGyver". 📢 International Day 2024 w kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej [ZDJĘCIA] Program pikniku integracyjnego międzynarodowej studenckiej społeczności Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wypełniły występy taneczne i wokalne, prezentacje strojów oraz warsztaty. W tegorocznym International Day w kampusie WSIiZ w Kielnarowej wzięło udział ponad 300 osób, reprezentujących - poza Polską - takie kraje jak między innymi: Indie, Ukraina, Zimbabwe, Japonia czy Kazachstan.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [2.07.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów. 📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [2.07.2024] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto. 📢 W tych godzinach prąd będzie najtańszy od lipca 2024 roku. Sprawdź taryfy - możesz trochę zaoszczędzić Ceny energii elektrycznej ulegną zmianie od 1 lipca 2024 roku. Przestanie obowiązywać tarcza, dzięki której jeśli zmieściliśmy się w ustalonym limicie zużycia prądu płacimy stawki z 2022 roku. Zobaczcie, w jakich taryfach prąd może być tańszy. Sprawdźcie godziny, w których możemy mieć tańszy prąd.

📢 Dodaj to do lawendy, a pokryje fioletem cały balkon. Oto trik na kwitnienie lawendy [2.07.2024] Lawenda to popularna roślina letnia. Piękne fioletowe kwiaty zdobią pola, działki, balkony i tarasy w czerwcu oraz lipcu. Aby obficie rozkwitła potrzebuje składników odżywczych. W przypadku upraw do własnego użytku, doskonale sprawdzą się domowe nawozy. Oto skuteczny trik, który sprawi, że twój balkon pokryje się fioletem! 📢 Niemądre rasy psów - lista i znaczenie ras. Te psy uznaje się za najmniej inteligentne [2.07.2024 r.] Wyróżnia się nawet 300 psich ras. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale i charakterem czy predyspozycjami. Badacze psich zachowań zauważyli, że niektóre psie rasy są bardziej inteligentne. A które psie rasy uznawane są za najmniej mądre? Sprawdziliśmy. Zobaczcie, jakie rasy czworonogów nie zalicza się do najinteligentniejszych.

📢 Oto modne paznokcie na lato 2024. Cinderella nails, czyli paznokcie jak z Kopciuszka to teraz hit - zobacz pomysły i wzory [2.07.2024] Modne paznokcie na lato 2024 - pomysły, wzory, inspiracje. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Cinderella nails - oto gorący trend manicure, czyli paznokcie inspirowane Kopciuszkiem - balową sukienką i pantofelkami. Cinderella nails to piękny efekt, magiczny, delikatny i kobiecy! Sprawdź, jak się prezentują Cinderella nails i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato 2024 - takie pomysły mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [2.07.2024 r.] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

📢 To koniec trzynastej emerytury? Co będzie zamiast niej? Takie są plany Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru.

📢 Podkarpaccy strażnicy graniczni mistrzami Polski w piłce nożnej [ZDJĘCIA] Drużyna Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zajęła pierwsze miejsce w XVII Mistrzostw Straży Granicznej w piłce nożnej Wyższej Szkole Straży Granicznej odbyło się uroczyste zakończenie XVII Mistrzostw Straży Granicznej w piłce nożnej 📢 Tragedia w Bieszczadach. Samochód porwany przez nurt potoku, kierowca nie żyje Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w poniedziałkowe popołudnie w miejscowości Hoszów koło Ustrzyk Dolnych (powiat bieszczadzki). Mężczyzna stracił tam życie po tym, jak jego samochód został porwany przez nurt potoku.

📢 Weekend na drogach w powiecie rzeszowskim. 9 osób rannych! W trakcie minionego weekendu policjanci rzeszowskiej komendy odnotowali 8 wypadków, w których rannych zostało 9 osób. Stróże prawa ujawnili także 2 kierujących, którzy zdecydowali się na kierowanie pojazdem, mimo wcześniej wypitego alkoholu. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Premier Donald Tusk o zmianach w projekcie CPK: "Nikt o Rzeszowie nie zapomni" Premier Donald Tusk został dzisiaj zapytany przez Nowiny na konferencji prasowej w Rzeszowie, czy jest gotów zmienić decyzję o likwidacji szprychy kolejowej z Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie do Rzeszowa. - Nikt o Rzeszowie nie zapomni. Będziemy szukali racjonalnego sposobu włączenia w sposób maksymalny Rzeszowa w tę nowoczesną sieć komunikacyjną - odpowiedział premier.

📢 Dramatyczny wypadek w Stalach. Kierowca hondy zasłabł i uderzył w inne auto, ratownicy przegrali walkę o życie mężczyzny Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 lipca po godzinie 14.30 na ulicy Jana Pawła II w Stalach. Ratownicy przez kilkadziesiąt minut prowadzili reanimację, ale niestety nie przyniosła ona oczekiwanego efekty - mężczyzna zmarł. 📢 Ona wygrała Euro 2024. Sylwia Dekiert, piękna dziennikarka TVP, skradła piłkarzom show Polscy piłkarze remisem z wicemistrzami świata Francją pożegnali się z finałami Euro 2024, ale nie wszyscy przegrali ten turniej. Wygraną może się czuć piękna dziennikarka TVP, Sylwia Dekiert, która prowadzi studio podczas europejskiego czempionatu i radzi sobie w tej roli znakomicie. - Ona wygrała Euro - mówią telewidzowie, którzy zachwycają się kreacjami Sylwii Dekiert i jej przygotowaniem do prowadzenia programu.

📢 Ulice Jarosławia podtopione po burzy - zdjęcia W wyniku gwałtownych burz, które nawiedziły południowo-wschodnią Polskę, ulice Jarosławia zostały podtopione. Nieprzejezdna jest droga pod wiaduktem na ul. Pruchnickiej. 📢 Premier Donald Tusk spotkał się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami w Jasionce Premier Donald Tusk złożył w poniedziałek wizytę w województwie podkarpackim, spotykając się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami w Jasionce pod Rzeszowem. Podczas swojego wystąpienia wyraził wdzięczność i uznanie za ich wkład w pomoc Ukrainie. 📢 Od dziś pracuje Delegatura ABW w Rzeszowie. Ma ważne zadania do wykonania Od północy 1 lipca w Rzeszowie i w dziewięciu innych miastach Polski działają ponownie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O przywróceniu do pracy Delegatur ABW poinformował dziś w rzeszowskiej siedzibie ABW premier Donald Tusk. Premier spotkał się w Rzeszowie z kierownictwem i funkcjonariuszami ABW.

📢 Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej za metr kwadratowy mieszkania w Rzeszowie? Oto najnowszy ranking osiedli Na podstawie danych z portalu sonarhome.pl sprawdziliśmy, ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania na różnych osiedlach w Rzeszowie. Przekonajcie się, które osiedle w stolicy Podkarpacia jest uważane za najbardziej prestiżowe, a gdzie ceny mieszkań są znacznie niższe. 📢 PKO Ekstraklasa. PZU przestaje być sponsorem FKS Stali Mielec S.A. Na chwilę przed startem nowych rozgrywek mielecki klub stracił istotnego sponsora. - Klub FKS Stal Mielec S.A. informuje, iż PZU przestaje być sponsorem naszego klubu. Ubezpieczyciel nie zdecydował się na kontynuowanie umowy sponsoringowej na nadchodzący sezon 2024/2025 – poinformowało biuro prasowe mieleckiego klubu. 📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 01.07.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Dni Gminy Lubenia 2024 za nami. Zobaczcie zdjęcia W Lubeni (pow. rzeszowski) odbyły się Dni Gminy. Na scenie wystąpili: Zespół pieśni i tańca "Lubenka', zespół tańca współczesnego "Show Dance", zespół "Mini Music" oraz "Dziewczyny". Wieczorem na scenie zagrał zespół "Free Born Brothers" oraz gwiazda wieczoru "Poparzeni Kawą Trzy". Zobaczcie zdjęcia.

📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 01.07.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi?

📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 01.07.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona? 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Program wywiadowczy Hermes pod lupą rzeszowskiej prokuratury Izraelskiego Hermesa Prokuratura Krajowa kupiła wiosną 2021 r., o czym obecne kierownictwo PK dowiedziało się dopiero z początkiem br. W jakim celu, czy zasadnie, czy zgodnie z prawem? To także ma wyjaśnić Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. 📢 Miss piękności, które zrobiły niesamowitą karierę telewizyjną – wśród nich nie tylko Ewa Wachowicz i Aneta Kręglicka Miss Polonia, Miss Polski i inne konkursy tej kategorii to szansa stać się nie tylko najpiękniejszą Polką. Panie startujące w takich imprezach muszą także coś sobą reprezentować. Wiele z nich ma wykształcenie, którym nie może się pochwalić statystyczny Polak. Taki plebiscyt okazuje się przepustką do kariery telewizyjnej. Oto lista miss, które dzisiaj oglądasz na małym ekranie.

📢 Burze przejdą przez Podkarpacie. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy ostrzega przed burzami, które przejdą w poniedziałek, 1 lipca przez województwo podkarpackie. Dla naszego regionu wydano dwa ostrzeżenia: pierwszego i drugiego stopnia.

📢 Niesamowite show w Dynowie. Przejazdy driftowe, samochody po tuningu i przeloty śmigłowcem [ZDJĘCIA, WIDEO] W niedzielę, 30 czerwca na terenie Ośrodka Turystycznego "Błękitny San" w Dynowie odbyła się kolejna edycja z cyklu Drift Show Podkarpacie. Wydarzenie zgromadziło tłumy ludzi, którzy podziwiali emocjonujące przejazdy, samochody po tuningu czy przeloty śmigłowcem. 📢 Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! 1.07.2024 Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów!

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 1.07.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 1.07.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 W Polsce brakuje ponad 15 tys. policjantów. Na Podkarpaciu niedobory są najmniejsze w kraju 15 286 policjantów brakowało w polskiej policji 1 czerwca obecnego roku. To 14,04 proc. wszystkich etatów. Najgorzej jest w Warszawie, gdzie braki sięgają ponad 24 proc. Najkorzystniej na Podkarpaciu, gdzie braki sięgają zaledwie 5 proc. 📢 Zarząd ZKS Stal Rzeszów apeluje o zasady fair-play w sprawie nominacji olimpijskiej dla Kamila Kościółka Zarząd Zapaśniczego Klubu Sportowego Stal Rzeszów wystosował do Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego stanowisko w sprawie kwalifikacji olimpijskiej dla Kamila Kościółka, zawodnika ZKS Stal w kategorii 125 kg. Sprawa ta wciąż budzi wiele kontrowersji i emocji. 📢 Puchar Burmistrza Gminy Rymanów. Start wygrywa turniej [ZDJĘCIA] W sobotę, 29 lipca na stadionie w Sieniawie rozegrany został turniej o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów. Po trofeum sięgnęła drużyna Startu Rymanów, która w finale rozgrywek pokonała słowacki zespół OFK Tatran Kračúnovce. W turnieju wzięły również udział drużyny Wisłoka Sieniawa, LKS Głębokie, Beskidu Posada Górna, Orła Milcza i Floriana Rymanów Zdrój.

📢 W Ulanowie odsłonięto pomnik upamiętniający 1500 ofiar Holokaustu W Ulanowie w powiecie niżańskim odsłonięto w niedzielę pomnik upamiętniający 1500 ofiar Holokaustu. 📢 Strażak Justyna Cichocka z Przemyśla Mistrzynią Polski i Europy Podczas trzydniowych zawodów w Toruniu, Justyna Cichocka z Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu zdobyła tytuły Mistrzyni Polski i Mistrzyni Europy w formule FireFit. Jej imponujące osiągnięcia wzbudziły ogromne emocje i zachwyt. 📢 Żużlowcy Texom Stali wygrali na torze w Krośnie Derby Podkarpacia! Bonus dla Wilków Texom Stal Rzeszów wygrała w Krośnie z Cellfast Wilkami rewanżowe Derby Podkarpacia 50:40. Bonus pozostał w Krośnie. Rzeszowianie mieli lepszą drużynę, bardzo dobrze spisywali się na starcie, na trasie też nie dawali sobie w kaszę dmuchać. Wataha na swoim torze się nie popisała. Ma bonusa na otarcie łez, którego zapewniła sobie w ostatnim biegu. Żurawie wrócili do gry o udział w fazie play-off.

📢 Dwie osoby wypadły z kajaku na Sanie. Z pomocą ruszył świadek Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 30 czerwca na rzece San w Ostrowie pod Przemyślem. Dwie osoby spływały kajakiem z Krasiczyna. W pewnej chwili mężczyzna i kobieta znaleźli się w wodzie, ich kajak wywrócił się i zaczął nabierać wody. 📢 Święto Fajki 2024 w Przemyślu: Fajka Francuska "Viva la pipe" Przemyska fajka stała się produktem regionalnym podobnie jak forty Twierdzy Przemyśl, czy tradycje ludwisarskie, które są atutem i znakiem rozpoznawczym Przemyśla. Głównym celem imprezy jest promocja miasta jako stolicy Polskiej Fajki, a tym samym upowszechnianie przemyskiego rękodzieła artystycznego o przeszło 150-letniej nieprzerwanej tradycji.

📢 Podkarpacie jest bardziej narażone na burze i gradobicia. Rozmowa z synoptykiem IMGW Rozmowa z Iloną Śmigrocką, synoptykiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

📢 Karambol na A4! W Rudnej Małej zderzyło się aż 6 pojazdów Na autostradzie A4 w kierunku Korczowej, doszło do kolizji z udziałem pięciu samochodów osobowych i jednej ciężarówki. W wyniku zdarzenia zablokowane zostały pas wolny i awaryjny, powodując znaczne utrudnienia w ruchu. 📢 Najazd turystów na Jezioro Tarnobrzeskie. Ogromne kolejki aut przed wjazdem. Policja kieruje ruchem na Wisłostradzie. Zobacz zdjęcia Ostatnia niedziela czerwca przynosi upał i rekordowe zainteresowanie wypoczynkiem nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Nie jest łatwo dotrzeć tu samochodem. Przed południem sznur aut oczekiwał na wjazd nad Perłę Podkarpacia na drodze wojewódzkiej 871. Ruchem przy wjeździe nad jezioro kieruje policja. 📢 Zderzenie dwóch samochodów w Białobrzegach. Do szpitala zabrano dwie osoby [ZDJĘCIA] W sobotę o godz. 21:39 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Łańcucie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu seata i peugeota na skrzyżowaniu w miejscowości Białobrzegi. Po dotarciu pierwszych zastępów straży pożarnej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ustalono, że łącznie pojazdami podróżowało pięć osób.

📢 Rekord utonięć w Polsce. Tylko w sobotę utonęło siedem osób Tragiczny bilans sobotnich kąpieli w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że minionej doby utonęło siedem osób. To rekord, jeśli chodzi o tegoroczne statystyki. 📢 Panachyda 2024. W Przemyślu uczczono pamięć żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej [ZDJĘCIA] W niedzielę, 30 czerwca spotkano się na cmentarzu wojennym przy ul. Kasztanowej w Przemyślu, aby uczcić pamięć żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy wspólnie z polską armią bronili Europy przed bolszewikami w 1920 roku.

📢 Tłumy na targu przy ul. Dworaka w Rzeszowie. Mnóstwo letniej odzieży, spodenek, koszulek i bluzek Trwa giełda przy ul. Dworaka w Rzeszowie. Mimo żaru lejącego się z nieba już od wczesnych godzin rannych tłumy klientów odwiedzają liczne stoiska z odzieżą, obuwiem oraz napojami. Duży wybór jest wśród letniej odzieży, takiej jak spodenki, suknie czy przewiewne koszule i T-shirty. Dużo jest też stoisk z obuwiem oraz letnimi czapkami chroniącymi przed słońcem.

📢 Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie! Genialnie proste sposoby na upały Upały utrzymują się od kilku dni, temperatury są ekstremalne a każdy sposób na ochłodę jest dobry. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów. 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Nareszcie wakacje. Na ponad dwa miesiące uczniowie mogą zapomnieć o sprawdzianach i kartkówkach. To dobra okazja by odetchnąć i pośmiać się trochę z budzących grozę słów "wyciągamy karteczki". Zobaczcie na jakie odpowiedzi na sprawdzianach zdecydowali się najbardziej bezczelni uczniowie. Potrafilibyście tak napisać do nauczyciela?

📢 Otwarcie lata w parku rozrywki Tajemnicza Solina [ZDJĘCIA, WIDEO] W ostatni weekend czerwca w parku rozrywki Tajemnicza Solina odbyło się długo oczekiwane otwarcie lata. Wydarzenie to przyciągnęło liczne rodziny z dziećmi, które mogły cieszyć się mnóstwem przygotowanych atrakcji.

📢 Te osoby muszą zwrócić 13. emeryturę. ZUS wydał ważny komunikat odnośnie "trzynastki" 30.06.2024 W kwietniu 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił tzw. 13. emeryturę ponad 8,5 milionom Polaków. Okazuje się jednak, że część z nich powinna zwrócić otrzymane pieniądze. ZUS wydał w tej sprawie ważny komunikat. 📢 Pierwszy dzień Dni Jarosławia 2024 za nami - pełen energii [ZDJĘCIA] Pierwszy dzień Dni Jarosławia 2024 okazał się prawdziwym sukcesem, przyciągając tłumy na jarosławski rynek. Wydarzenie, pełne energii i radości, zaspokoiło gusta muzyczne uczestników i zapewniło wiele atrakcji dla wszystkich grup wiekowych.

📢 Mieszkańców Rzeszowa czeka zimny prysznic nie tylko z powodu podwyżki cen wody Od 1 lipca br. w Rzeszowie wzrosną ceny za wodę i odbiór ścieków. Nowe stawki zostały zatwierdzone przez Wody Polskie. Za 1 metr sześcienny zapłacimy 6,77 zł - dotychczas było 5,59 zł. 📢 "Burza z piorunami" w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie Anonimowe donosy na dyrektorkę Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, słane od miesięcy do władz Rzeszowa. Atmosfera konfliktu i walki pomiędzy nie bardzo wiadomo kim ani o co. Zbulwersowani stanem rzeczy rodzice, którzy ostatniego dnia roku szkolnego napisali apel w obronie pani dyrektor. 📢 XXI Gala Myśliwska w Przemyślu. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji [ZDJĘCIA] Ślubowanie myśliwskie, koncerty, konkursy, prezentacja i pokaz ptaków drapieżnych oraz wiele innych atrakcji czekało na uczestników XXI Gali Myśliwskiej, która odbyła się w Rynku w Przemyślu.

📢 Piknik “Bezpieczny wypoczynek nad wodą” w Solinie [ZDJĘCIA, WIDEO] Na terenie zapory wodnej w Solinie odbył się piknik poświęcony bezpieczeństwu nad wodą. Wydarzenie to, zorganizowane w okresie rozpoczęcia wakacji, miało na celu zwrócenie uwagi na zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

📢 Trwają Wielkie Targi Roślin w MDK Filia Podzwierzyniec w Łańcucie [ZDJĘCIA] Zielone szaleństwo dla kwiatowych entuzjastów w Miejskim Domu Kultury Filia Podzwierzyniec w Łańcucie! Kwiaciarnia "Cuda Wianki" zaprezentowała najróżniejsze rośliny w jednym miejscu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wydarzenie potrwa do niedzieli. 📢 Kolej gondolowa w Solinie - największa atrakcja turystyczna w Bieszczadach [ZDJĘCIA] 1 lipca 2022 roku otwarto kolej gondolową w Solinie. To bez wątpienia największa atrakcja turystyczna w Bieszczadach. Kolej przewiozła do tej pory grubo ponad milion osób!

📢 XVI Zawody Drwali w Bratkowicach. Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w różnych konkurencjach [ZDJĘCIA] Nadleśnictwo Głogów przygotowało XVI ZAWODY DRWALI, które odbyły się w Bratkowicach. Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w konkurencjach tj. ścinka drzew, okrzesywanie, wymiana piły łańcuchowej, przerzynka na dokładność oraz złożona przerzynka kłód. Nie zabrakło również nagród dla widzów, warsztaty edukacyjne, wystawę „Poznaj grzyby – uniknij zatrucia”, darmową degustację produktów marki "Dobre z lasu" oraz pokaz maszyn leśnych. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wakacyjne kierunki lotów z lotniska Rzeszów - Jasionka. Jest w czym wybierać [ZDJĘCIA] Dzięki stale poszerzanej i urozmaicanej ofercie lotów w podkarpackiego lotniska w Rzeszowie- Jasionce, aktualnie możemy wygodnie dotrzeć do kilkunastu krajów na trzech kontynentach. 📢 Archeolodzy poznają tajemnice góry Chryszczata. Wiele ofiar krwawej I wojny światowej [ZDJĘCIA, WIDEO] Szczątki kilkudziesięciu żołnierzy walczących na froncie I wojny światowej i wiele łusek znaleźli do tej pory archeolodzy na górze Chryszczata w Bieszczadach. Poszukiwania będą kontynuowane.

📢 Podkarpacki Bazarek w Parku Papieskim w Rzeszowie. Smaczne i zdrowe produkty bezpośrednio od rolników [ZDJĘCIA] 29 czerwca miłośnicy regionalnych przysmaków ponownie mieli okazję zaopatrzyć się w zdrowe, lokalne produkty na tradycyjnym Podkarpackim Bazarku w Rzeszowie. Targowisko przyciągnęło rzesze miłośników tradycyjnych produktów. Na stoiskach można było znaleźć bogactwo lokalnych specjałów, od tradycyjnych wędlin po wyborne sery, chrupiące chleby i różnorodne przetwory.

📢 W Leżachowie burza zerwała dach z budynku, a drzewa wyrywała z korzeniami [ZDJĘCIA] W piątek przez miejscowość Leżachów w powiecie przeworskim przeszła gwałtowna nawałnica. Straż pożarna była zmuszona interweniować w kilku miejscach, aby usunąć skutki burzy. 📢 Gwiazda seriali "Gliniarze" i "Na sygnale" Lea Oleksiak wypoczywała nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Aktorka odwiedziła też gęś Pipę! Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek telewizyjnych - Lea Oleksiak, znana przede wszystkim z seriali "Na sygnale" i "Gliniarze", wypoczywała w piątek nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Nie mogła nie odwiedzić Pipy, gęsi mieszkającej w Wake Parku, która od kilkunastu miesięcy rozsławia tarnobrzeskie kąpielisko. Jak Pipa przywitała aktorkę?

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 28-30 czerwca? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Gminy Lubenia, Dni Orłów, Dni Jarosławia, Święto Fajki "Fajka Francuska" w Przemyślu, Festiwal Łączymy Pokolenia w Brzozowie, Festyn na Gackiej Górce, Święto Kwitnącej Fasoli we Wrzawach, Drift Show w Dynowie, XVI Zawody Drwali w Bratkowicach. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Wylała się fala internetowego hejtu wobec 24-letniej Victorii, Miss Rzeszowa 2024 Viktoria ma polskie obywatelstwo, nieco ciemniejszą karnację i nietuzinkowy typ urody, odbiegających od słowiańskiej klasyki. Niektórym wystarczy, żeby nienawidzić. 📢 Za nami XIX Dni Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu [ZDJĘCIA] Pod honorowym patronatem prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna, odbyły się XIX Dni Zamku Kazimierzowskiego, które zgromadziły mieszkańców i turystów, oferując bogaty program kulturalny.

📢 Samochód dachował w Łuczycach koło Przemyśla. Kierowca wypadł z auta! [ZDJĘCIA] W środę około godziny 13:30 w miejscowości Łuczyce pod Przemyślem doszło do groźnego wypadku drogowego. Kierujący renault kangoo, jadąc w stronę Krównik, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi w prawo i dachował na polu kukurydzy. W wyniku tego zdarzenia kierowca wypadł z samochodu. 📢 Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Pielęgniarki i położne zrzeszone w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie świętowały z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej i Pielęgniarki. Uroczyste spotkanie miało miejsce we wtorek wieczorem (25 czerwca) w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

📢 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024: kiedy będą? Jak je sprawdzić? Prezentujemy najważniejsze informacje Wyniki egzaminu ósmoklasisty będzie można sprawdzić systemie ZIU. Uczniowie, którzy w dniach 14-16 maja zdawali egzaminy, na wyniki będą musieli poczekać o 3 lipca. Od poniedziałku 3 lipca 2024 absolwenci ósmych klas będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty, a także uzupełnić wniosek w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Wyjaśniamy, jak i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty.

📢 W Przemyślu strażacy wyciągnęli z płonącego auta nieprzytomnego mężczyznę! [ZDJĘCIA] Wypadek, który mógł zakończyć się tragicznie, miał miejsce we wtorek, 25 czerwca, około godz. 11:30 na ul. Chrobrego w Przemyślu. Zgłoszenie dotyczyło samochodu poza drogą z osobą zakleszczoną w środku. 📢 Wojsko organizuje letnią wyprzedaż. Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego na pojazdy przyciągną nie tylko kolekcjonerów militariów Przetargi Agencji Mienia Wojskowego w lipcu 2024 roku z pewnością zainteresują nie tylko kolekcjonerów militarnego sprzętu. Na wojskowych licytacjach pojawią się m.in. ciągniki, ciężarówki, samochody terenowe, busy, autobusy, przyczepy, a nawet łodzie! To gratka zarówno dla przedsiębiorców, rolników, jak i osób prywatnych, poszukujących sprawdzonego sprzętu. Oto najnowsza wyprzedaż pojazdów od AMW. 📢 Martwe zwierzęta, zniszczone domy i pola. Harta próbuje pozbierać się po wielkim gradobiciu. Wojewoda: przysługują trzy zasiłki Martwe zające, sarny i bociany w polach, a drób w przydomowych gospodarstwach. Elewacje domów, jak po ostrzale z broni ręcznej, zdewastowane panele fotowoltaiczne na dachach, wybite okna, z upraw rolnych niewiele zostało. To efekt kilku minut sobotniego gradobicia w Harcie.

📢 Uszkodzone dachy, powalone drzewa i grad jak kurze jaja. Sobotnie burze zrobiły spustoszenie na Podkarpaciu. Strażacy mają pełne ręce roboty Kolejne burze na Podkarpaciu spowodowały już w sobotę sporo szkód - włącznie z uszkodzonymi dachami. Najwięcej interwencji strażacy podjęli dotąd w powiatach jarosławskim, przemyskim, rzeszowskim oraz przeworskim.

📢 Te urządzenia domowe zużywają najwięcej prądu. Tyle kosztuje korzystanie z tych urządzeń dziennie i rocznie W domach mamy mnóstwo urządzeń, które działają na prąd. Lodówka, pralka, telewizor - to tylko kilka najczęściej używanych. Te sprzęty domowe generują koszty, ale trudno w dzisiejszych czasach zrezygnować z używania na przykład lodówki. Jednak wiedząc, ile energii pochłaniają poszczególne sprzęty, możemy korzystać z nich w rozsądny i przemyślany sposób. Na przykład wiele sprzętów nie musi być na stałe podłączone do prądu - można je odłączyć, gdy ich nie używamy i w ten sposób zaoszczędzić na rachunkach. Przygotowaliśmy listę urządzeń domowych, które zużywają najwięcej prądu, a co za tym idzie - najwięcej nas kosztują. Zobaczcie teraz w naszej galerii. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

