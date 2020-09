Koronawirus na Podkarpaciu. Raport: 16 - 31 sierpnia 2020

Koronawirus na Podkarpaciu. Najważniejsze informacje z dni 16 - 31 sierpnia 2020.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - AKTUALNY RAPORT. KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 31 SIERPNIA]

•18:40 Zwierzęta mogą zarażać się koronawirusem, przez co są niebezpieczne dla ludzi. Zbadano, że ryzyko infekcji SARS-Co2 dotyczy aż 410 gatunków kręgowców, w tym wielu zagrożonych wyginięciem. Naukowcy wskazują zwierzęta są najbardziej podatne na zachorowanie w wyniku kontaktu z człowiekiem i apelują o wzmożoną ochronę dzikiej przyrody, jak i zwierząt żyjących w niewoli.

Czytaj także Koronawirus zagrożeniem dla 410 gatunków zwierząt!

•18:02 Zakażenie koronawirusem wykazało badanie jednego z dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Głowience k. Krosna. Jeszcze nie wiadomo, czy inne dzieci i personel przedszkola są zakażeni.

•17:22 U pielęgniarki szpitala w Mielcu badania potwierdziły koronawirusa. To nowe ognisko na Podkarpaciu.

•14:50 Szef MEN Dariusz Piontkowski zapewnił w rozmowie z RMF FM, że na razie nie ma informacji o nauczycielach masowo biorących urlopy na poratowanie zdrowia. Minister mówił również, że rozważane będzie wprowadzanie darmowych szczepień przeciwko grypie dla nauczycieli. Zgodnie z zapowiedziami warszawskiego ratusza taką szczepionkę otrzymają za darmo wszyscy nauczyciele w stolicy.

Czytaj także Piontkowski: O szczepionkach dla nauczycieli będę rozmawiał z ministrem zdrowia

•13:20 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązuje od 1 września do 20 września 2020 r. Sprawdź, kto może otrzymać dodatkowy zasiek opiekuńczy i jak to zrobić.

•10:35 Ministerstwo Zdrowia podało właśnie, że mamy w Polsce 502 nowe zakażenia. Zmarło 6 osób, w tym 75-latek leczony w szpitalu w Łańcucie. Na Podkarpaciu przybyło 32 zakażenia.

•9:10 Piękna pogoda sprzyjała ostatnim wakacyjnym podróżom. Wczoraj nad Soliną nie brakowało turystów, którzy spędzali tam ostatni weekend wakacji. Rejsy po Solinie, odpoczynek nad wodą i piękno Bieszczadów, czego można chcieć więcej. Zobaczcie nasz fotoreportaż.

•7:30 Choć minister edukacji ogłosił, że nie ma obowiązku noszenia w szkołach przyłbic i maseczek, to jednak część dyrektorów chce, by uczniowie je zakładali. A niektórzy nawet to nakazują. Są samorządy, które zdecydowały się kupić przyłbice dzieciom, młodzieży, nauczycielom i pracownikom szkół, a inne pozostawiają zaopatrzenie w osłony w rękach rodziców.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 30 SIERPNIA]

•14:22 Bryczki z wieńcami, chleb i inne dary ziemi. Dożynki Diecezjalne w Parku Papieskim w Rzeszowie

Czytaj także Dożynki Diecezjalne w Parku Papieskim w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

•13:15 Koronawirus ginie od preparatu na komary. Popularny środek skutecznie zabija wirusa SARS-CoV-2 i może wspomóc prewencję COVID-19

Czytaj także Koronawirus ginie od preparatu na komary!

•12:20 W niedzielę, 30 sierpnia w Żurawicy pod Przemyślem odbyły się XXXVII Dożynki Archidiecezji Przemyskiej połączone z Dożynkami Powiatu Przemyskiego i Gminy Żurawica

Czytaj także Dożynki Archidiecezji Przemyskiej w Żurawicy pod Przemyślem [ZDJĘCIA]

•10:53 W Polsce 631 zakażeń koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 30 nowych potwierdzonych testami przypadków. Dużo w Rzeszowie o powiecie strzyżowskim.

•7:40 Dziś niedziela handlowa. Polacy chcą, żeby każda taka była. Rząd i Solidarność sprzeciwiają się temu

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 29 SIERPNIA]

•20:42 Turniej siatkarek w Jarosławiu z udziałem m.in. San-Pajdy Jarosław i Karpat Krosno został przerwany. Powód? Podejrzenie koronawirusa u jednej z przyjezdnych zawodniczek.

Czytaj także Koronawirus na turnieju siatkarek w Jarosławiu. Zawody przerwane

•16:25 Jestem przekonany, że jeśli przestaniemy zupełnie niepotrzebnie domagać się mądrości i zdolności przewidywania od ministerstwa i kuratorów, a zaczniemy od siebie, to zyskamy przez to odpowiedź na wiele nurtujących pytań - mówi Jan Wróbel, nauczyciel, publicysta.

Czytaj także Wróbel: Szkoła powinna mieć lekcje online jako część swojego normalnego działania

•15:01 - Ktoś nas próbuje okpić, ktoś nas próbuje oszukać - uważa Andrzej Szlęzak, radny sejmiku województwa podkarpackiego, były prezydent Stalowej Woli, który nagłośnił sprawę projektów z Podkarpacia wytypowanych przez zarząd województwa do Krajowego Planu Odbudowy. Bulwersuje się, że rejon północnego Podkarpacia nie dostał szansy na pozyskanie unijnego wsparcia na odbudowę po pandemii koronawirusa.

•14:00 Strażacy z OSP Medyka, OSP Niziny, OSP Orły i OSP Orzechowce rozwozili maseczki ochronne i płyn do dezynfekcji do szkół na terenie kilku podprzemyskich gmin. Zobaczcie zdjęcia.

•13:25 Z kilku kontynentów płyną już do Gdańska pytania o stan zaawansowania prac nad szybkim testem antygenowym pozwalającym w pięć minut wykryć w pobranym z gardła materiale obecność wirusa SARS-CoV-2. Wyniki badania będzie można odczytać na aplikacji mobilnej. - Szybki antygenowy test jest jeszcze na etapie walidacji, ale mamy nadzieję, że za 1,5 miesiąca będziemy mogli go produkować w dużej skali -mówi dr inż. Dawid Nidzworski z gdańskiego Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej , który już wcześniej opracował czujnik do szybkiego wykrywania wirusa grypy, a teraz wraz z zespołem pracuje nad szybkim testem na koronawirusa.

•10:31 Na Podkarpaciu 42 nowe zakażenia. Nie żyją dwaj pacjenci leczeni w szpitalu w Łańcucie: 63-latek z pow. sanockiego i 75-latek z woj. małopolskiego. W Polsce 759 nowych przypadków i 14 zgonów.

•10:00 Wspaniała zabawa na kocercie głównym Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. W Hali Podpromie wystąpili: Krzysztof Cugowski z orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego oraz Zespołem Mistrzów: Ania Dąbrowska i Sirusho (Armenia), Sorry Boys i Megobrebi (Gruzja), Miuosh i GO A (Ukraina), Nosowska i PVNCH (Ukraina). Zobaczcie zdjęcia!

•9:00 Dzieci muszą wrócić do szkoły, ponieważ będzie więcej strat z niechodzenia do niej niż z podjęcia ryzyka powrotu. Wiemy, że dzieci nie rozprzestrzeniają wirusa tak, jak to się wydawało do tej pory. Szkoła powinna więc ruszyć 1 września. Ale mogą być sytuacje, gdzie po analizie w danym powiecie czy miejscu, w którym jest bardzo duża zachorowalność, szkoła mogłaby ewentualnie ruszyć później – mówi minister Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

•7:58 W porównaniu do marca i kwietnia, kiedy wybuchała pandemia, sytuacja na rynku przewozów osobowych poprawiła się. Do standardów z minionych lat sporo jeszcze brakuje. – Są dni, kiedy trudno zarobić na opłaty, nie mówiąc już o zysku – denerwuje się jeden z taksówkarzy z Rzeszowa.

Czytaj także Taksówkarze z Rzeszowa wciąż liczą straty. Kursów jest mniej nawet o połowę

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 28 SIERPNIA]

•14:15 Bez nowych ognisk koronawirusa na Podkarpaciu. Wzrosła liczba zakażonych na weselu w Birczy

Czytaj także Bez nowych ognisk koronawirusa na Podkarpaciu. Rośnie liczba zakażonych na weselu

•12:15 - W sytuacji, gdy pojawi się przypadek zarażonego ucznia, najpierw zostanie on odizolowany, a następnie wskazana przez inspektora sanitarnego grupa zostanie poddana kwarantannie. Nauczyciel może zdecydować się na pracę zdalną - wyjaśniał w piątek w trakcie konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Czytaj także Minister edukacji wyjaśnia, kiedy uczniowie będą poddani izolacji

•10:30 Rekordowa ilość zakażeń na Podkarpaciu. Ostatniej doby koronawirusa potwierdzono u 70 osób z województwa. W całym kraju zanotowano 791 nowych przypadków, zmarło 9 osób.

Czytaj także Rekordowa ilość zakażeń na Podkarpaciu. 70 przypadków jednej doby







•7:05 10. jubileuszowa edycja festiwalu z powodu koronawirusa przeniesionego z początku na koniec wakacji to ponad 40 wydarzeń, 20 projektów, 6 wystaw, 12 koncertów, 3 spektakle, 15 różnego rodzaju warsztatów. Na koncercie otwarcia zorganizowanym nie na Stadionie Miejskim a w hali Podpromie zaśpiewają m.in. Krzysztof Cugowski, Katarzyna Nosowska i Ania Dąbrowska.

•6:30 W większości podkarpackich szkół uczniowie mają wyznaczone godziny przybycia 1 września. Spotkają się ze swoimi wychowawcami i kolegami z klasy, ale żadnych uroczystych akademii nie będzie. Niektóre placówki rezygnują z dzwonków, a nauczyciele sami będą wyznaczać uczniom przerwy. Sprawdzamy, jak wyglądają ostatnie dni przed powrotem do szkół.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 27 SIERPNIA]

•18:15 Sanepid w Rzeszowie poinformował w czwartek 27 sierpnia o ognisku koronawirusa po weselu w Birczy niedaleko Przemyśla. Badania potwierdziły jak do tej pory 10 pozytywnych wyników.

•16:20 - W przypadku kwarantanny chcemy zaproponować jej skrócenie do 10 dni - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. - Mamy na to dowody, m.in. z Norwegii ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie powoduje wielkiego wzrostu ryzyka w stosunku do czternastodniowej kwarantanny - dodał.

Czytaj także Minister zdrowia: Zmieniamy zasady kwarantanny i izolacji

•15:40 Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Na Podkarpaciu w żółtej strefie znalazł się powiat przemyski. Zmiany obowiązują od 28 sierpnia.

•13:57 Po długiej przerwie spowodowanej przez pandemię COVID-19, Teatr Maska powraca z nową premierą. W ramach Festiwalu Wschód Kultury zobaczymy "Alicję w Krainie Czarów".

•12:11 - Nie zostanie wprowadzone zalecenie, aby obowiązkowo w każdej szkole, w miejscach wspólnych, wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele musieli nosić osłonę nosa i ust – przekazał w czwartek na antenie Polskiego Radia szef MEN Dariusz Piontkowski.

Czytaj także Nie będzie obowiązku noszenia maseczek w szkołach

•10:30 Ostatnia doba to 887 nowych zakażeń w kraju i 33 na Podkarpaciu. Ministerstwo Zdrowia informuje tez o śmierci 16 osób. Są wśród nich: 85-letnia mieszkanka powiatu jarosławskiego, która przebywała w szpitalu w Łańcucie oraz mieszkanka powiatu mieleckiego, która była pacjentką szpitala w Lublinie.

Czytaj także Prawie 900 zakażeń w Polsce i 33 w regionie. Zmarły dwie mieszkanki Podkarpacia





opieka zdrowotna nadal powinna opierać się na teleporadach?[/rel]

Czytaj także Do czasu pokonania COVID-19 lekarz rodzinny będzie dostępny głównie na telefon

•7:25 Najnowsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że dzieci mogą zarażać koronawirusem w dużo większym stopniu niż dorośli. Poziom wirusa w ich organizmie jest bowiem wyższy niż u dorosłych ciężko chorujących na COVID-19! Tymczasem uczniowie w całej Polsce szykują się do powrotu do szkół. Jak dyrektorzy przygotowują swoje placówki na otwarcie? I czy rodzice poślą do nich swoje pociechy?

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 26 SIERPNIA]

•20:20 W zakładzie Lear w Jarosławiu pracę ma stracić łącznie 460 osób. Powód? Sytuacja gospodarcza wywołana przez pandemię.

Czytaj także Trwają zwolnienia w zakładzie Lear w Jarosławiu. Firma wyjaśnia nam powody zwolnień

•19:25 Szpitale, zakłady pracy, dps, Franciszkańskie Spotkania Młodych oraz wesela. To tu na Podkarpaciu rozwinęły się ogniska koronawirusa. Publikujemy najnowsze dane podkarpackiego sanepidu.

Czytaj także Już 52 przypadki COVID-19 po Franciszkańskich Spotkaniach Młodych

•18:31 - Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja związana z pandemią może być różna, dlatego będzie obowiązywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będziemy na bieżąco monitorować sytuację - powiedziała w środę, 27 sierpnia 2020 r. Marlena Maląg, minister rodziny. Zobaczcie szczegóły:

•17:20 W kwietniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przeprowadziło dezynfekcję miejscu publicznych w Przemyślu. Zakażeń w miescie przybywa. Zapytaliśmy więc Urząd Miejski czy planuje kolejną taką akcję.

•16:30 Siatkarki Developresu Rzeszów przeszły testy na koronawirusa, wszystkie okazały się negatywne. Przed naszą drużyną w najbliższych dniach kolejne sparingi, tym razem z E.Leclerc Radomką Radom.

•15:18 Od 29 sierpnia (sobota) Ukraina zamyka swoje granice dla obcokrajowców. Jest kilka wyjątków, wjechać będą mogli m.in. kierowcy ciężarówek. Zakaz wjazdu potrwa aż do 28 września. Powodem jest chęć ochrony przed koronawirusem.

Czytaj także Ukraina zamyka na miesiąc swoje granice. Powodem koronawirus

•10:30 Środa to 729 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce i 49 przypadków na Podkarpaciu. Podobnie jak wczoraj - zmarło 17 osób. Wśród nich nie ma pacjentów z naszego regionu.

Czytaj także Prawie 50 zakażeń w regionie. Aż 8 przypadków dotyczy Rzeszowa





KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 25 SIERPNIA]

•19:07 Rząd nie zdecyduje się na poszerzenie od środy listy krajów objętych zakazem lotów, ma to nastąpić dopiero za tydzień, 1 września. Turyści, którzy planują powrót do Polski we wrześniu muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami lub dwutygodniową kwarantanną. Oto lista państw z których nie będzie można bezpośrednio przylecieć do Polski:

•18:15 Sanepid w Strzyżowie informuje, że we mszy polowej, która odbyła się 15 sierpnia w Niebylcu, uczestniczyła osoba zakażona koronawirusem. Osoba ta brała również udział w imprezie dożynkowej.

Czytaj także Koronawirus na imprezie dożynkowej. Sanepid apeluje do uczestników

•15:40 Swoimi przeżyciami i odczuciami podzieliła się mieszkanka Tarnobrzega (dane do wiadomości redakcji), u której w najbliższej rodzinie doszło do zakażenia koronawirusem. Kobieta opisała procedury, które w jej ocenie nijak mają się do obecnego stanu epidemii i wiedzy o koronawirusie.

•15:05 Aż 59 nowych zakażeń pojawiło się w dzisiejszym komunikacie podkarpackiego sanepidu. Nowe ognisko powiązane jest z próba chóru, która w połowie sierpnia odbyła się w Strzyżowie. Koronawirusa potwierdzono u sześciu osób.

Czytaj także Siedmiu chórzystów z koronawirusem. Nowe ognisko w regionie

•10:30 Ilość nowych zakażeń znów wzrosła. W Polsce koronawirusa potwierdzono u 763 osób, na Podkarpaciu - u 59. Ostatniej doby zmarło aż 17 osób.

Czytaj także Ilość nowych zakażeń znów wzrosła. Na Podkarpaciu 59 przypadków







•9:54 Sierpień to ostatni miesiąc, w którym osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy. Ze świadczenia mogą skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie pandemii koronawirusa, straciły pracę lub ich umowa uległa rozwiązaniu.

Czytaj także Niewiele czasu zostało na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

•7:15 Aż o 54 proc. zmalał ruch osób na podkarpackim odcinku polsko-ukraińskiej granicy. Na lotnisku Rzeszów-Jasionka przeprowadzono aż 69 proc. mniej kontroli paszportowych.

Czytaj także Ogromny spadek ruchu na polsko-ukraińskiej granicy

•6:00 Wielu żaków zdecydowało się na ostatnią chwilę odłożyć decyzje o wynajęciu w Rzeszowie mieszkań, czy pokoi na czas studiów. Nie chcą płacić za lokum, jeśli nauka z uwagi na pandemię koronawirusa nadal miałaby być zdalna, a oni mogliby zostać w domach. Czy uczelnie zostaną otwarte w październiku, tego jeszcze nie wiadomo. Wynajmujący nastawieni stricte na studentów nie kryją, że mają duży problem.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 24 SIERPNIA]

•18:15 Pedagodzy z długoletnim stażem, tuż przed emeryturą, obawiają się powrotu do szkół i przedszkoli, które mimo pandemii zostaną otwarte 1 września. - Nie wierzę w skuteczność maseczki, przyłbicy, wietrzenia i innych środków ostrożności przy takim skupisku dzieci - mówi nam jedna z nauczycielek. - Przecież mówiło się, że to właśnie one najłatwiej przenoszą koronawirusa, same przechodząc bezobjawowo lub łagodnie. W przeciwieństwie do dorosłych.

•16:45 Nieobecność przeciwciał w organizmie nie świadczy o braku odporności na koronawirusa. Tak wróżono osobom, które z powodu łagodnego przebiegu infekcji lub braku objawów otrzymały negatywny wynik testu wykrywającego immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2. W ich organizmach rolę ochronną pełnią odpowiednie limfocyty T. Stwierdza się je też u rodzin chorych.

•15:25 Sanepid przedstawił najnowszy raport o ogniskach zakażeń koronawirusem na terenie województwa podkarpackiego. Zobaczcie, gdzie aktualnie w naszym regionie trwają dochodzenia epidemiologiczne:

•13:29 Pandemia koronawirusa i trwające już kilka miesięcy kłopoty gospodarcze spowodowały, że wielu z nas musi oszczędzać i ograniczać wydatki. Niestety, niektórzy przestają opłacać rachunki.

Czytaj także Prawie 10 tysięcy osób w regionie ma długi za telefon i Internet

•10:30 W Polsce jest 548 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 21 z nich dotyczy Podkarpacia - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 5 osób.

Czytaj także 21 nowych przypadków koronawirusa na Podkarpaciu







•10:12 Strażacy z PSP w Przeworsku przeprowadzili dezynfekcję na wypadek wystąpienia koronawirusa. Do tego celu wykorzystywane są specjalne urządzenia do dezynfekcji metodą zamgławiania.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 23 SIERPNIA]

•14:40 Bez tłumów na giełdzie w Rzeszowie, a towaru mnóstwo. Ludzie przestraszyli się koronawirusa czy deszczu?

•10:59 Kolejne 45 osób zakażone koronawirusem na Podkarpaciu. Aż 14 pochodzi z powiatu przeworskiego.

Czytaj także 45 osób zakażone koronawirusem na Podkarpaciu, aż 14 z powiatu przeworskiego

•10:00 Duże sieci sklepów w Rzeszowie nie będą obsługiwać klientów bez maseczek. Proszą mieszkańców: Dbajmy o siebie i innych

Czytaj także Duże sieci sklepów w Rzeszowie nie będą obsługiwać klientów bez maseczek

•8:51 Uwaga, zanim polecisz do Grecji, przeczytaj: Musisz zarejestrować swoje przybycie z wyprzedzeniem. Za brak rejestracji grozi 500 euro kary

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 22 SIERPNIA]

•11:08 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę 22 sierpnia o 900 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce. 32 przypadki dotyczą Podkarpacia. W Łańcucie zmarł mężczyzna z pow. jarosławskiego.

Czytaj także 900 nowych zakażeń. Zmarł pacjent szpitala w Jarosławiu

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 21 SIERPNIA]

•20:10 Jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych u dziecka czy innych członków rodziny, zatrzymanie ucznia w domu od 1 września w obawie przed zakażeniem stanowi naruszenie obowiązku szkolnego – pisze „Rzeczpospolita”, powołując się na informacje przekazane przez MEN. Za uchylenie się od obowiązku szkolnego grozi wysoka kara pieniężna.

Czytaj także Nawet 10 tys. zł za nieposłanie dziecka do szkoły 1 września

•16:05 Dyrektorzy krośnieńskich szkół dostali od władz miasta wytyczne dotyczące tego, jak szkoły mają funkcjonować po wznowieniu nauki Przygotowywane są szczegółowe regulaminy.

•14:30 Na Podkarpaciu nie ma nowych ognisk, ale rośnie liczba zakażonych. Więcej chorych w zakładzie odzieżowym w Przeworsku

Czytaj także Na Podkarpaciu bez nowych ognisk koronawirusa, ale jest więcej chorych

•10:55 Dramatyczny wzrost zachorowań. Aż 903 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Na Podkarpaciu - 46 nowych zakażeń. Wczoraj w szpitalu w Łańcucie zmarł 85-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego.

Czytaj także Dramatyczny wzrost zachorowań na koronawirusa. 903 osoby w Polsce i 46 na Podkarpaciu

•8:23 W szkołach średnich w Rzeszowie są jeszcze wolne miejsca. Uczniowie przestraszyli się koronawirusa, wolą uczyć się u siebie, niż dojeżdżać

Czytaj także W liceach w Rzeszowie są wolne miejsca. Uczniowie przestraszyli się koronawirusa

•8:05 Koronawirus w parafii. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łańcucie apeluje do mieszkańców Rakszawy i okolic, którzy brali udział we mszy. św. 15 sierpnia, by bacznie obserwowali swój stan zdrowia.

Czytaj także Koronawirus w parafii w Rakszawie. Sanepid apeluje do mieszkańców

•7:00 Od dziś wraca strefa żółta w powiatach przemyskim i jarosławskim, gdzie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej, także na ulicach czy w parkach.

Czytaj także Aktualne strefy żółte i czerwone. Jest też lista ostrzegawcza

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 20 SIERPNIA]

•16:01 Na Podkarpaciu nie ma nowych ognisk koronawirusa, jednak Ministerstwo Zdrowia informuje, że od piątku wraca strefa żółta w powiatach przemyskim i jarosławskim.

•13:15 Od miesiąca piszemy na temat tragicznej sytuacji w podkarpackiej Dolinie Lotniczej. To bardzo ważna gałąź biznesowa dla całego województwa, niestety, epidemia koronawirusa sprawiła, że przeżywa ona poważny kryzys. Grupowe zwolnienia dotknęły m. in. Pratt & Whitney, Goodrich Aerospace Poland czy Safran Transmission Systems. Jak dowiedzieliśmy się od Czytelników, kolorowo nie jest także w innych firmach z przemysłu lotniczego. Tym razem chodzi o rzeszowski zakład LISI Aerospace – Creuzet Polska.

Czytaj także Kolejne zwolnienia w przemyśle lotniczym. Tym razem Creuzet Polska w Rzeszowie

•10:35 W Polsce jest 767 nowych zdiagnozowanych przypadków koronawirusa. 26 zakażeń z tej liczby dotyczy Podkarpacia. Zmarło kolejnych 12 osób, w tym 88-letnia pacjentka szpitala w Łańcucie.

•8:56 Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala imienia Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu potwierdza zakażenie koronawirusem wśród personelu Oddziału Kardiologicznego z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym. Od 19 sierpnia przyjęcia na oddział są wstrzymane do odwołania. Nieczynna jest także poradnia i pracownie badań.

Czytaj także Koronawirus na kardiologii w Tarnobrzegu. Szpital wstrzymał przyjęcia na oddział

•7:20 - Nie róbcie teraz dużych wesel, bo to same kłopoty - apelują młodzi małżonkowie, po których weselu wykryto koronawirusa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 19 SIERPNIA]

•20:10 Odchodzący ze stanowiska minister Łukasz Szumowski na ostatniej konferencji stwierdził, że przygotowane zostały rekomendacje ws. strategii na jesień dotyczącej COVID-19. Wśród nich - zwiększona rola lekarzy rodzinnych, którzy od września będą mogli po wywiadzie telefonicznym zlecić testy na koronawirusa.

•16:46 Ponad 450 pracowników ma stracić pracę w jarosławskim zakładzie Lear Corporation. W fabryce produkującej głównie poszycia siedzeń samochodowych, pracuje ponad 2 tysiące osób.

Czytaj także W przyszłym tygodniu mają zacząć się zwolnienia w jarosławskim zakładzie Lear

•15:29 Najnowsze dane sanepidu dotyczące ognisk koronawirusa w województwie podkarpackim. Od wczoraj przybyło zakażonych w ogniskach w Kalwarii Pacławskiej i szpitalu w Brzozowie. Pojawiło się też nowe ognisko - w firmie w Przeworsku.

Czytaj także Nowe ognisko koronawirusa w zakładzie w Przeworsku. Zakażonych 14 pracowników

•13:48 Aktualne zalecenia bezpieczeństwa nie chronią przed zarażeniem koronawirusem. Badacze zwracają uwagę na niedoceniane drogi infekcji oraz błędne koncepcje naukowe. Jedno z najbardziej nietrafnych założeń dotyczy dystansu, jaki mogą przebywać wirusy w powietrzu, oraz ich żywotności. Jak się okazuje, chcąc uniknąć zachorowania na COVID-19 powinniśmy być daleko bardziej ostrożni, niż nam się mówi!

•10:35 Na Podkarpaciu przybyło 33 zakażenia koronawrusem. Jest też kolejna ofara śmertelna - w szpitalu w Łańcucie. W Polsce znów wzrost zachorowań - 735 nowych przypadków i 17 zgonów.

•8:18 Najlepiej, by uczniowie mieli na lekcjach założone przyłbice - tak szkołom i rodzicom zaleca Adam Sidor, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Po to, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia się koronawirusem. Zajęcia wychowania fizycznego na zewnątrz, nawet w niesprzyjającej pogodzie, przerwy między lekcjami o różnych godzinach - to kolejne pomysły na ograniczenie dystansu, kiedy młodzież wróci do szkół. Rodzice nie mają złudzeń, że te działania to science fiction, ale i tak wolą tradycyjną naukę, bo zdalnej mają serdecznie dość.

•7:10 Początkiem czerwca powstał projekt ustawy, który miałby przywrócić niedziele handlowe. Stworzyli go pracodawcy, którzy chcą w ten sposób walczyć z kryzysem spowodowanym przez pandemię koronawirusa. Na takie rozwiązanie nie godzą się jednak związkowcy.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 18 SIERPNIA]

•20:00 Ikea wydala komunikat, w którym poinformowała swoich klientów, że osoby niestosujące się do obowiązku zakrywania ust i nosa nie będą obsługiwane. Podobną decyzję podjęła sieć Tesco, klienci nie spełniający tego wymogu spotkają się z odmową obsługi. Pracownicy Biedronki również otrzymali nowe wytyczne do obsługi klientów.

Czytaj także Nowe wytyczne w sklepach: tych klientów nie obsługujemy

•17:08 „Nie muszę nosić maseczki, stan zdrowia mi nie pozwala” - takie zdanie słyszą często np. sprzedawcy w sklepach, kiedy zwracają klientom uwagę na konieczność respektowania anty-covidowych przepisów. - Nie ma medycznych przeciwwskazań do zakrywania ust i nosa – przekonują jednak lekarze. Nowe rozporządzenie w tej sprawie nie pozostawia wątpliwości – nie ma ani lekarskich zaświadczeń, ani wymówek. Obowiązek zasłaniania twarzy dotyczy prawie wszystkich.

•15:20 Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że podaje się do dymisji. - Chcę wrócić do zawodu. Chcę leczyć ludzi- powiedział. Jednocześnie dodał, że "nigdzie nie znika, nie odchodzi, pozostaje posłem, pozostaje w przestrzeni publicznej". W poniedziałek do dymisji podał się wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Czytaj także Szumowski złożył rezygnację z funkcji ministra zdrowia

•14:55 Koronawirus w żłobku, szpitalu, a także na dwóch weselach w województwie podkarpackim. Wyjątkowo niepokojąco wygląda raport o ogniskach koronawirusa przygotowany dziś przez podkarpacki sanepid.

•10:35 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce spadła nieco liczba zakażeń. Ostatniej doby przybyło ich 597 z czego 39 na Podkarpaciu. Zmarło kolejnych 11 osób.

•7:35 Od 21 sierpnia handel na targowisku przy ul. Dworaka w Rzeszowie będzie odbywał się nie tylko w niedzielę, ale także w piątki. Sprzedaż ma się odbywać przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezwzględnego przestrzegania zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. - Przy stoisku może być maksymalnie cztery osoby. Obowiązkowe są także maseczki i rękawiczki, a na targowisku jednocześnie może być 1200 osób - podkreśla Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Czytaj także Targowisko przy ulicy Dworaka będzie teraz czynne dwa razy w tygodniu

•6:30 Przegłosowany w piątek Sejm projekt ustawy „w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych” wywołał burzę niezadowolenia społecznego i protestu. Pretensje płynęły głównie pod adresem posłów opozycji, że nie przeciwstawili się pomysłowi podwyżek dla polityków w sytuacji, kiedy gospodarka przez koronawirusa jest w recesji, a wielu wyborców straciło pracę. I choć wczoraj Senat projekt odrzucił, to warto pamiętać, jak głosowali nasi "wybrańcy". Ta wiedza przyda się przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 17 SIERPNIA]

•16:30 Poluzowanie życia nocnego sprawiło, że w chętnie odwiedzanej przez Polaków Chorwacji przybywa nowych zakażeń koronawirusem. Podobnie jest w Grecji. Planujesz tam wakacje? Zastanów się jeszcze.

Czytaj także Przybywa zakażeń koronawirusem w Chorwacji i Grecji. Tam jeżdżą na wypoczynek Polacy

•15:02 Koronawirus wylęga się 4-5 dni? Niekoniecznie, bo u niektórych trwa to nawet dłużej niż obowiązkowa izolacja. Średni okres inkubacji też jest dłuższy niż się przyjmuje, przez co zwyczajowa kwarantanna może okazać się nieskuteczna w ograniczaniu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19!

Czytaj także Okres wylęgania koronawirusa dłuższy od kwarantanny!

•12:46 Nowe ognisko koronawirusa na Podkarpaciu związane jest z weselem w Stalowej Woli - informuje sanepid w poniedziałkowym komunikacie. Po imprezie, która odbyła się 1 sierpnia, potwierdzono 14 zachorowań.

Czytaj także Nowe ognisko koronawirusa. 14 zachorowań po weselu w Stalowej Woli

•10:30 595 nowych zakażeń w Polsce i 37 na Podkarpaciu - to najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia na temat koronawirusa. Ostatniej doby zmarło 8 osób (wiek-płeć, miejsce zgonu): 66-M, 64-M, 86-M, 85-M Kraków, 54-K Poznań, 82-K Racibórz, 81-K Szczuczyn, 29-M Gdańsk.

Czytaj także 37 nowych zakażeń w regionie, aż 10 w powiecie stalowowolskim

•7:45 Od 18 maja działają salony fryzjerskie i kosmetyczne. Korzystanie z usług wygląda zupełnie inaczej niż przed pandemią koronawirusa. Ograniczeń jest dużo, ale zainteresowania usługami nie brakuje. Wyjątkiem są starsze osoby, które boją się odwiedzać salony fryzjerskie czy kosmetyczne.

Czytaj także Starsi boją się odwiedzać fryzjerów i salony kosmetyczne

•7:03 Bieszczady to nie tylko zatłoczone Jezioro Solińskie i oblegane, główne szlaki turystyczne. Znajdziemy również rzadziej odwiedzane miejsca, zwłaszcza przez "masowego" turystę, za to ciekawe i pozwalające obcować z przyrodą i ciekawą, regionalną historią. Prezentujemy kilka propozycji na wyjazd.

Czytaj także Bieszczady bez tłumu turystów [ZDJĘCIA]

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 16 SIERPNIA]

•16:02 Już w poniedziałek 17 sierpnia w Bazylice pw. Matki Boskiej Bolesnej oo. Dominikanów, odbędzie się V Ogólnopolskie Spotkanie Jacków. Imiennicy św. Jacka Odrowąża, jak zwykle będą sadzić lipę w klasztornym ogrodzie oraz jeść pierogi. W tym roku ze względu na pandemię będą obowiązywały związane z nią rygory.

Czytaj także Spotkanie Jacków w Jarosławiu. Będą jeść pierogi

•10:30 Niedziela to 594 nowe przypadki zakażeń koronawirusem w Polsce i 38 na Podkarpaciu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś też o śmierci kolejnych 8 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 71-M, 63-M, 83-M, 70-M, 56-M, 37-M Kraków, 51-K Łomża, 41-M Siedlce.

Czytaj także Na Podkarpaciu znów prawie 40 zakażeń

•6:10 Pratt & Whitney, Goodrich Aerospace Poland i Safran Transmission Systems zwalniają razem ok. 700 osób. Dowiedzieliśmy się, że kolejny podkarpacki zakład, Aero Gearbox International, także dokonuje redukcji zatrudnienia. Sprawdziliśmy też, jak wyglądają odprawy w firmach z regionu.

Czytaj także Kolejne zwolnienia w firmach. Redukcja załogi w Ropczycach

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?