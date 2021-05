Koronawirus na Podkarpaciu. Raport: 21 - 30 kwietnia 2021

Koronawirus na Podkarpaciu, w Polsce i na świecie. Raport prowadzimy od początku pandemii. Tu znajdziesz informacje z okresu 21 - 320 kwietnia 2021.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - AKTUALNY RAPORT. KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 30 KWIETNIA]

•17:54 Szef firmy BioNTech, która współpracuje z amerykańskim Pfizerem powiedział, że od czerwca będzie możliwe szczepienie 12-letnich dzieci przeciwko koronawirusowi.

•14:12 Brakuje w Indiach nie tylko miejsc dla zakażonych koronawirusem w szpitalach. Nie można często skremować ciał ofiar. Zyskują za to szamani, do których wielu zwraca się o pomoc.

•13:00 Jeśli jesteś w grupie wiekowej uprawnionej do rejestracji i masz już e-skierowanie, w dniach od 1 do 3 maja możesz zaszczepić się bez zapisów w specjalnym punkcie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Kadra medyczna będzie czekać od 8 do 18.

•12:19 - Być może trzeba będzie wprowadzić obowiązek szczepienia przeciw Covid-19, jeżeli inne metody zawiodą – mówił w TVN24 główny doradca premiera ds. koronawirusa prof. Andrzej Horban. Dodał, że temat ten jeszcze nie był poruszany na posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 6 796 zakażeń, z tego 217 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 429 osób. 30 z nich w naszym regionie.

•9:03 Po zakończeniu epidemii koronawirusa polski system zdrowotny będzie musiał poradzić sobie z kolejnymi wyzwaniami. Jednym z nich, prawdopodobnie najpoważniejszym, będzie long covid. Lekarze alarmują, że lista powikłań, do których może doprowadzić zakażenie koronawirusem z każdym miesiącem trwania pandemii jest coraz dłuższa.

długi weekend musimy spisać na straty. Co wolno robić, a czego lepiej unikać podczas tegorocznej majówki?[/rel]

•7:40 - Jeśli od matury tak dużo zależy, a nauka w pandemii jest specyficzna, to rząd powinien był w ogóle tę maturę odwołać – mówi Aleksandra Dulas, nauczycielka, terapeutka, interwentka kryzysowa, prezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 29 KWIETNIA]

•20:15 Objawy COVID-19 mogą czasami utrzymywać się przez długie miesiące. Wirus może uszkodzić płuca, serce i mózg, co zwiększa ryzyko długotrwałych problemów zdrowotnych. Większość osób, które chorują na koronawirusa, całkowicie wraca do zdrowia w ciągu kilku tygodni. Ale niektórzy - nawet ci, którzy mieli łagodne wersje choroby - odczuwają objawy nawet kilka miesięcy po wyzdrowieniu. Na co najczęściej skarżą się ozdrowieńcy?

•19:50 Indyjski wariant koronawirusa w Katowicach? Jeszcze w czwartek, 29 kwietnia, będzie wiadomo, czy siostry zakonne prowadzące jadłodajnię przy osiedlu Paderewskiego zakaziły się nową mutacją koronawirusa. Obecnie w zamknięciu pozostaje 28 osób, w tym 17 misjonarek. Co jeśli mutacja indyjska zostanie potwierdzona? O możliwym scenariuszu mówi w rozmowie z „DZ” Grzegorz Hudzik, szef Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

•18:23 Preparat AT-527 to lek w trakcie badań klinicznych, który może istotnie przyczynić do opanowania pandemii SARS-CoV-2 i jego przyszłych mutacji.

•16:51 W środę na stronie radia TOK FM ukazał się artykuł atakujący Włodzimierza Bodnara, lekarza pulmunologa z Przemyśla, który od roku rekomenduje stosowanie amantadyny w walce z COVID-19. Lekarz odpiera zarzuty wysunięte w tym tekście.

•16:09 Tegoroczna edycja Święta Paniagi będzie wyjątkowa, bo bez wydarzeń w plenerze. Nie znaczy to, że zabraknie atrakcji. Główną będzie wirtualny jarmark, gdzie będzie czekało ponad 30 wystawców z lokalnymi produktami spożywczymi i rękodziełem.

•15:27 - Dzisiaj mamy coraz więcej szczepionek i chcemy poprzez coraz więcej kanałów aplikować więcej tych preparatów. Temu służy program, z którym ruszamy dzisiaj. Docieramy w różne zakątki Polski z naszymi punktami szczepień – ogłosił podczas czwartkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.

•15:03 - Mogę do uczniów zaapelować młodzieżowym „take it easy”. Stres to rzecz, która towarzyszy człowiekowi w życiu, ale nie należy tego stresu wyolbrzymiać – mówił minister edukacji, w odpowiedzi na apel uczniów, aby przed wakacjami nie wracać już do nauki stacjonarnej. Przemysław Czarnek wyjaśnił także w jaki sposób szkolny pomagać będą młodym ludziom w powrocie do normalnego trybu nauczania.

•14:49 Amerykańska firma biotechnologiczna Moderna ogłosiła w czwartek, że zwiększy globalną produkcję szczepionki przeciwko Covid-19 do 3 miliardów dawek w 2022 roku - podała agencja Associated Press.

•13:37 Młodzieżówka Nowoczesnej z Rzeszowa będzie dziś zachęcać mieszkańców miasta do szczepień przeciwko koronawirusowi. Jak przekonują jej członkowie, to jedyna szansa na powrót do wolności. Odnieśli się również do tzw. "koronasceptyków", czyli osób negujących istnienie koronawirusa. "Trzeba ich za wszelką cenę przekonać".

•12:10 Ugur Sahin, szef firmy BioNTech nie pozostawia złudzeń: prawdopodobnie będzie trzeba przyjmować trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi a nawet szczepić się co roku.

•11:05 Poseł Dariusz Joński na Twitterze wytyka, że prywatna placówka Medyk do 8 kwietnia dostała aż 230 tys. szczepionek i drugiej takiej w kraju nie zna. Centrum Medyczne Medyk tłumaczy, że to kolejna nieprawda, dane są grubo zawyżone, ponieważ otrzymali do tego okresu poniżej 125 tysięcy.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 8 427 zakażeń, z tego 215 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 541 osób. 23 z nich w naszym regionie.

•9:05 Czy ciąża chroni przed ciężkim przebiegiem Covid-19? Jak zakażenie koronawirusem wpływa na mające urodzić się dziecko? Czy u noworodków występują przeciwciała? Czy zaszczepienie się ciężarnej przeciw Covid-19 jest bezpieczne dla dziecka? Czy "covidowe noworodki" mogą mieć w przyszłości kłopoty zdrowotne? - pytamy prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Preisa.

•8:18 Indyjski wariant koronawirusa w Katowicach? To możliwe, a sprawę bada śląski sanepid. Pod lupą są misjonarki Miłości Matki Teresy z Kalkuty, czyli zakonnice z osiedla Paderewskiego w Katowicach.

•7:20 W Rzeszowie można zostać zaszczepionym przeciwko koronawirusowi praktycznie "od ręki", jeśli bardzo nie możemy doczekać się na swoją kolej. Wszystko zgodnie z prawem, a dokładnie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Jak to zrobić? Możemy wieczorem przyjść pod punkt szczepień z nadzieją, że "a nuż się uda" lub o takiej możliwości może powiadomić nas szczepiąca placówka.

•6:30 Epidemia koronawirusa sprawiła, że chorzy borykają się z wieloma problemami m.in. mają utrudniony dostęp do gabinetów lekarskich i słyszą od lekarzy rzeczy niezrozumiałe. Lekarze też skarżą się na pacjentów, którzy leczą się na własną rękę.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 28 KWIETNIA]

•18:23 Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się pod koniec 2019 r., pochłonęła już ponad trzy miliony ofiar na całym świecie. Z powodu choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 straciliśmy wielu wybitnych artystów, sportowców, polityków. Przypominamy sylwetki znanych osób, które zmarły z powodu powikłań związanych z COVID-19.

•18:14 – Stoimy przed historyczną szansą. Dzięki negocjacjom prowadzonym przez premiera Morawieckiego jest wielka nadzieja, że do Polski trafi 770 mld zł. To bardzo ważne w tym momencie, aby te pieniądze dotarły także na Podkarpacie, kiedy zaczynami powoli wychodzić z epidemii - mówiła wojewoda Ewa Leniart podczas środowej konferencji prasowej.

•16:31 Wylatują im z pamięci proste słowa, zapominają co powiedziano do nich przed chwilą, a nawet... po co przyszli do lekarza albo co mają robić w pracy. Miesiącami nie mogą odzyskać węchu i smaku. Takie objawy ma aż dwie trzecie pacjentów, którzy z powodu komplikacji po przejściu Covid-19 zgłaszają się do poradni w szpitalu przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

•15:54 Majówka 2021 przed nami. Zakaz świadczenia usług noclegowych nie przeraża przedsiębiorców z Bieszczadów, którzy tłumnie ogłaszają się na portalach turystycznych i społecznościowych, kusząc atrakcyjnymi cenami.

•14:43 Gdy brakuje szczepionek, ozdrowieńców można odsyłać na koniec kolejki – to wnioski z badania, które objęło populację Izraela. Wykazano, że szczepionka Pfizera i naturalna infekcja koronawirusem są równie skuteczne w zapobieganiu COVID-19, a przechorowanie zakażenia nawet efektywniej chroni przed zgonem. Sprawdź, co ustalono!

•13:05 Rząd poinformował w środę, że od 15 maja może zostać zniesiony nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Głównym kryterium jest częstotliwość zakażeń koronawirusem. Zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa będzie możliwe, jeśli "wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15". Jednocześnie nadal będzie obowiązywał w pomieszczeniach zamkniętych. Badania naukowe wskazują, że ryzyko zakażenia wirusem w otwartej przestrzeni jest stosunkowo małe.

•12:01 Piłkarscy kibice w Polsce wreszcie doczekali się. W środę 28 kwietnia premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali na konferencji prasowej o luzowaniu obostrzeń dotykających sportu. Sprawdź, kiedy kibice wrócą na stadiony!

•11:00 - Od 1 maja umożliwimy część aktywności sportowych na świeżym powietrzu i w zamkniętych obiektach sportowych i na basenach. Po majówce wrócą do działalności galerie handlowe, sklepy budowlane. Do szkół wrócą po przerwie majowej dzieci z klas I-III. Zostaną otwarte galerie sztuki, muzea. 8 maja wznowią działanie hotele - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 8 895 zakażeń, z tego 209 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 636 osób. 40 z nich w naszym regionie.

•9:02 - Myślę, że od najbliższego wtorku, 4 maja, dzieci z klas 1-3 wrócą już do szkół. Mamy jedynie taką wątpliwość – którą za chwilę będziemy rozstrzygali – czy będzie to w całym kraju, czy kilka regionów będzie miało jednak nauczanie hybrydowe – mówił podczas rozmowy z RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

•8:30 W nocy z wtorku na środę, bo o północy, ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 30-39 lat, które w okresie od stycznia do marca bieżącego roku zadeklarowały chęć przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Także rejestrować się mogą dwa kolejne roczniki – 1978 oraz 1979.

•8:05 Przez ostatni rok sporo drużyn piłkarskich wycofało się z rozgrywek ligowych. Zobaczcie, które podjęły taką decyzję...

•7:25 Pandemia koronawiursa nie zniechęciła Ukraińców do przyjazdu do pracy w Polsce. Na 1700 ofert pracy w naszym kraju zamieszczonych w ukraińskim serwisie OLX, odpowiedziało prawie 7 tys. osób. Główną motywacją przyjazdu do naszego kraju są zarobki, o wiele większe niż na Ukrainie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 27 KWIETNIA]

•19:47 Kiedy skończy się pandemia? To pytanie zadaje sobie praktycznie każdy z nas. Odpowiedzieć próbują na nie także naukowcy oraz lekarze. Część z nich twierdzi, że z koronawirusem będziemy musieli nauczyć się żyć, bo zostanie z nami na zawsze. Inni, że do pokonania SARS-CoV-2 potrzebna nam jest zbiorową odporność. To kiedy możemy się spodziewać końca pandemii oszacował m.in. prof. Simon. Szczegóły wyjaśnia także prof. Włodzimierz Gut, którego zdaniem wirus zostanie z nami na dłużej.

•18:39 Przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa odbędą się pięć tygodni później - nie 9 maja, a 13 czerwca 2021 r. O decyzji premiera we wtorek po południu poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Na przesunięcie tej daty kandydaci w rzeszowskich wyborach zareagowali skrajnie odmiennie.

•15:19 - Uważam, że od 4 maja w całości otwarty powinien zostać sektor handlu detalicznego. Po drugie, od 4 maja chciałbym zaproponować, aby obiekty gastronomiczne mogły przyjmować gości w zewnętrznych ogródkach – mówił wicepremier Jarosław Gowin, podczas spotkania z przedstawicielami zamkniętych branż. Dodał, że także od 4 maja powinny zostać otwarte siłownie i częściowo hotele.

•13:25 Brakuje miejsc w szpitalach i tlenu dla zakażonych koronawirusem. Zwłoki pali się w miejscach publicznych bo krematoria są zakorkowane. To skutki drugiej fali pandemii w Indiach.

•12:00 Jeśli badania kliniczne firmy Pfizer nad lekiem przeciwko koronawirusowi zakończą się sukcesem, jest szansa na pigułkę pod koniec roku. Uwolniłoby to nas na dobre od zarazy.

•11:15 Skandaliczne zajście na Jasnej Górze. Człowiek bez maseczki zaatakował i pobił pracownika Straży Jasnogórskiej. Policja opublikowała wizerunek mężczyzny w wieku około 45 lat, który naruszył nietykalność cielesną strażnika.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 5 709 zakażeń, z tego 157 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 460 osób. 35 z nich w naszym regionie.

•8:45 W wersji online będzie prowadzona dzisiejsza sesja Rady Miasta Rzeszowa. Obrady właśnie się rozpoczynają. Radni pracują dzisiaj zdalnie przede wszystkim z ratusza, urbanlab i biura rady. Zapraszamy na relację live, podczas której będziemy na bieżąco informować o najważniejszych decyzjach rady

•8:15 Niemal 70 proc. Polaków chce się zaszczepić przeciw Covid-19 lub już się zaszczepiło - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Organizację Narodowego Programu Szczepień dobrze ocenia nieco ponad 40 proc. ankietowanych.

•7:20 Sprawdziliśmy, które zakazy i obostrzenia w czasie pandemii najbardziej denerwują Polaków - oto wyniki badań IPSOS.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 26 KWIETNIA]

•20:00 Osoby, które się nie zaszczepią zapłacą z własnej kieszeni za leczenie COVID-19? Taki postulat ma prof. Anna Piekarska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która doradza premierowi w sprawie epidemii.

•19:05 Wśród osób, które nie są zdecydowane zaszczepić się przeciwko COVID-19, prawie połowa (46 proc.) obawia się potencjalnych powikłań zdrowotnych.

•18:15 Przeciwnicy szczepień chwalą się na stronach internetowych liczbami dawek, które udało im się zmarnować poprzez masową akcję blokowania punktów szczepień. Mają to robić poprzez masowe rejestrowanie się na szczepienia, tylko po to, by się potem w wyznaczonym terminie nie pojawić.

•17:50 Izrael odetchnął. Akcja szczepień powiodła się, nie ma nowych śmiertelnych ofiar zarazy. Nie wiadomo jednak, jak długa potrwa odporność u zaszczepionych, dlatego kraj przygotowuje się do kolejnych szczepień.

•16:20 Dramat w Indiach, gdzie każdego dnia przybywa po 350 tys. zakażonych koronawirusem. Brakuje tlenu dla chorych, a reszta świata robi wszystko, by nie dopuścić do siebie indyjskiego wariantu zarazy.

•15:25 Szef resortu zdrowia podkreślił, że tendencja zakażeń słabnie i w związku z tym zmieniają się priorytety walki z pandemią. - Tym priorytetem będzie odbudowa zdrowia Polaków – mówił minister. Dodał, że od 4 maja zniesiona zostanie rekomendacja ograniczenia zabiegów planowych.

•14:30 Łączna liczna dni zamknięcia sklepów w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych przekroczy po weekendzie majowym 145. To 40 proc. dni roku. Pracodawcy stawiają stanowcze veto wobec trwania w zawieszeniu. Przedstawiciele Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług zakładają przywrócenie handlu w pełnym wymiarze od 4 maja.

•13:15 Maseczka ochronna od dawna towarzyszy epidemiom. W 1910 roku pochodzący z Malezji słynny chiński epidemiolog, pionier maseczki chirurgicznej, dr Wu Lien Teh, jako pierwszy Malajczyk został nominowany do Nagrody Nobla z dziedziny medycyny w 1935 roku za walkę ze zwalczeniem dżumy płucnej. I choć już wtedy dowiedziono skuteczności maseczki ochronnej, to w 2021 roku nie brakuje ludzi, którzy uważają, że maseczki są szkodliwe, bo... powodują grzybicę płuc. - Bzdura wyssana z palca - mówi lek. med Arkadiusz Brodowsk.

•10:50 Ministerstwo Zdrowia informuje dziś, że w Polsce przybyło 3451 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Zmarły 22 osoby. Na Podkarpaciu sytuacja poprawia się. Mamy dziś 119 nowych przypadków i 1 zgon.

•9:44 Krajowa Izba Fizjoterapeutów przygotowała - na podstawie materiałów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - ściągawkę dla pacjentów. Informator „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19” to unikatowy zestaw podstawowych ćwiczeń oraz porad dla dorosłych osób, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji spowodowanej koronawirusem. Zebrane w publikacji podpowiedzi mają pomóc w samodzielnym powrocie do pełnej sprawności.

•8:22 Zgodnie z zapowiedziami rządu od poniedziałku 26 kwietnia dla 11 województw złagodzona zostanie część obostrzeń. Otwarte zostaną m.in. salony fryzjerskie, a część uczniów przejdzie na naukę hybrydową.

•7:03 Szykujemy się już na powrót do normalności za sprawą programów szczepień, tymczasem może być tak, że koronawirus nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 25 KWIETNIA]

•21:15 W najbliższą środę rząd ogłosi plany luzowania obostrzeń na najbliższe tygodnie. - To będzie plan na cały maj - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

•14:14 Szczepionki na koronawirusa mimo swojej skuteczności nie zapewniają 100% ochrony przed COVID-19. Zdarzają się rzadkie sytuacje, kiedy osoba już zaszczepiona choruje na COVID-19. Jak można złapać koronawirusa nawet po zaszczepieniu? Kto jest w grupie ryzyka? Zobacz, co na ten temat mówią eksperci.

•13:10 Podkarpackie rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2021 w maseczkach.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 7 219 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. W kraju zmarły 193 osoby. Na Podkarpaciu przybyło 206 nowych przypadków. Nie żyje 15 mieszkańców Podkarpacia, z czego 4 nie miało chorób współistniejących.

•8:11 O 32,4 proc. więcej zgonów zanotowano w województwie podkarpackim w pierwszym roku koronawirusa. To zdecydowanie najwyższy wynik w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych dotyczących liczby zgonów Rejestru Stanu Cywilnego.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 24 KWIETNIA]

•19:21 Zakup działki pod budowę domu w okresie covidowym znowu stało się marzeniem wielu rodaków. Po pierwsze - bo to może być świetną lokatą kapitału, a po drugie - takie przedsięwzięcie kojarzy się teraz wszystkim z większą z swobodą i niezależnością. Jednak wiąże się także ze znacznym wydatkiem i ryzykiem. Sprawdziliśmy, ile kosztują działki w Rzeszowie.

•18:12 Liczba osób zakażonych koronawirusem w ciągu ostatniej doby w Indiach wzrosła o 346 786 przypadków – poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. To kolejny rekord pod względem liczby zakażeń na świecie. Szpitale nie są w stanie przyjmować kolejnych pacjentów. Nie ma także tlenu dla pacjentów.

•15:37 Dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa, muzyka, darmowa kawa i tłumy ludzi. Dziś na Lisiej Górze było tak jak wtedy, kiedy o pandemii nawet nam się nie śniło.

•15:07 - W tym tygodniu do Polski dojedzie łącznie mniej o 1,1 mln szczepionek kilku producentów – przekazał podczas konferencji szef KPRM odpowiedzialny za szczepienia Michał Dworczyk. Oznacza to opóźnienia w harmonogramie szczepień.

•14:42 „Moja żona Iwona i ja właśnie przyjęliśmy pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca” – przekazał w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Szczepionkę przyjęli w punkcie na Stadionie PGE Narodowy.

•12:15 Szczepionka J&J w USA znów może być stosowana, ale dodaje się ostrzeżenie o potencjalnym ryzyku dla niektórych grup wiekowych, głównie wśród kobiet.

•11:44 W sobotę rocznik 1973 może zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Od północy można zapisać się przez internet, a od godz. 6 - dzwonić na bezpłatną infolinię 989. Od poniedziałku ruszy rejestracja dla kolejnych dwóch roczników.

•10:30 W sobotę liczba nowych zakażeń spadła poniżej 10 tysięcy. W całym kraju na COVID-19 zachorowało 9 505 osób, na Podkarpaciu - 296. W Polsce zmarło 513 chorych, w regionie - 31.

•9:58 Szczepienia na covid powinny być obowiązkowe dla wszystkich Polek i Polaków, z wyjątkiem osób, które z ważnych przyczyn zdrowotnych nie mogą przyjąć preparatu - uważa coraz więcej lekarzy, ale też polityków - zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji.

•9:21 Już nie tylko mutacja brytyjska stanowi zagrożenie. W świat coraz mocniej uderza brazylijski wariant koronawirusa, który jak oceniają naukowcy już latem może wywołać czwartą falę pandemii! Co gorsze, odmiana koronawirusa zidentyfikowana w brazylijskiej Amazonii może być trzykrotnie bardziej zaraźliwa od tej, która wywołała pandemię.

•8:12 - Bardzo, bardzo rzadkie skutki uboczne są bardzo trudne do wychwycenia w przypadku jakiejkolwiek szczepionki. - Dobrze, że możemy je teraz wykryć - mówi prof. Adrian Hill, dyrektor Instytutu Jenner na Uniwersytecie Oksfordzkim, który współtworzył szczepionkę COVID-19 firmy AstraZeneca.

•6:30 Pacjenci, którzy zakończyli leczenie związane z COVID-19 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, mogą korzystać z rehabilitacji "pocovidowej". Pacjenci będą mogli poprawić swoją sprawność oddechową, zwiększyć wydolność wysiłkową i krążeniową oraz szybciej powrócić do pełnej sprawności. Na Podkarpaciu jest 12 placówek, w których będzie można skorzystać z rehabilitacji po przebyciu COVID-19.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 23 KWIETNIA]

•20:30 W piątkowy wieczór minister Michał Dworczyk pochwalił się na Twitterze, że w Polsce wykonano 10 milionów szczepień. Minister, szef KPRM, podziękował wszystkim zaangażowanym w proces szczepień.

•20:16 Od kilkuset do kilku tysięcy złotych kosztuje jedna doba leczenia pacjentów z COVID-19 - wynika z zestawienia opublikowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwota zależna jest nie tylko od typu placówki, ale przede wszystkim stanu pacjenta oraz świadczeń medycznych, jakie wymaga jego sytuacja zdrowotna. Zobaczcie szczegóły:

•18:55 EMA znów uspokaja: szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna. Zaleca się stosowanie preparatu ale decyzję co do jej stosowania pozostawia krajom UE.

•17:19 O tym, że Grzegorz Braun pandemią covid-19 się nie przejmuje udowadnia podczas każdej swojej konferencji prasowej i z premedytacją nie zakłada maseczki ochronnej na twarz. Teraz wraz ze swoim sztabem organizuje wyborczy rodzinny piknik na Lisiej Górze pod hasłem "Strefa Uśmiechu".

•15:27 Młode osoby, które przeszły COVID-19 nie są do końca chronione przed kolejnym zakażeniem - alarmują naukowcy. Wyniki ich badań opublikowano w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Lancet Respiratory Medicine”.

•13:49 Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że zarejestrował się na szczepienie. -Dzisiaj dzień naszego rocznika, właśnie zarejestrowałem się na szczepienie, a Ty?- napisał. Jednak podczas debaty prezydenckiej w 2020 roku Andrzej Duda przyznał, że "nie jest zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych". - Osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie - mówił.

•13:20 Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że „z całą pewnością można już powiedzieć, że III fala słabnie”. Z kolei rzecznik resortu zdrowia przyznał, że „pozytywną informacją jest zejście poniżej 12 tys. przypadków zakażeń dobowo.

•11:38 Wczasy w czasach pandemii. Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają wakacyjne trasy z portu lotniczego Rzeszów - Jasionka. Od czerwca samoloty narodowego przewoźnika polecą do Gdańska i Szczecina oraz do chorwackiego Zadaru. Połączenia będą obsługiwane samolotami Bombardier Q400, które mogą zabrać na pokład 78 pasażerów.

•10:35 333 nowe zakażenia i 30 śmiertelnych ofiar koronawirusa - to dane z piątku dotyczące Podkarpacia. W całym kraju ostatniej doby potwierdzono 10 858 nowych przypadków COVID-19, zmarło 539 osób.

•8:52 - Z całą pewnością można już powiedzieć, że III fala słabnie - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jednocześnie dodał, że "liczba zgonów nadal jest na wysokim poziomie".

•8:26 Coraz więcej coraz młodszych dzieci trafia do szpitala z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. A maluchy, które przechodzą chorobę bezobjawowo, zapadają na pocovidowy wieloukładowy zespół zapalny tzw. PIMS‑TS. - Obawiam się, że po czterech do ośmiu tygodni od szczytu trzeciej fali liczba zachorowań na PIMS zacznie wzrastać - mówi dr n. med. Elżbieta Berdej-Szczot z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w rozmowie z Moniką Chruścińską-Dragan.

•7:10 Od poniedziałku obostrzenia na Podkarpaciu i w 10 innych województwach zostają poluzowane. Oznacza to, że dzieci z klas 1 - 3 będę mogły wrócić do szkół, a salony fryzjerskie czy kosmetyczne znów będą otwarte. Czy szkoły w Rzeszowie są gotowe na hybrydowy system nauczania? Sprawdziliśmy. Wiemy również, że do fryzjerów urywają się telefony od klientów.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 22 KWIETNIA]

•20:06 Czy za szczepienie przeciw COVID-19 należy się dzień wolny w pracy? Czy pracodawca musi dać pracownikowi wolne na dzień szczepienia? Zobacz, co mówi Kodeks Pracy.

•19:16 Pierwsze zaplanowanych uroczystości komunijnych przypadają już za dwa tygodnie. Niektóre parafie nadal jednak nie potwierdziły ostatecznie, czy te terminy nie ulegną zmianie. Czekają na to, co zrobi rząd. Ten stan zawieszenia sprawia, że rodzice dzieci, które maja przystąpić do sakramentu się niecierpliwią. Denerwują się też restauratorzy.

•18:06 W Indiach pojawił się nowy wariant koronawirusa, charakteryzujący się dwiema mutacjami L452R i E484Q. Codziennie zakaża się nim nawet ćwierć miliona osób. Także Brytyjczycy odnotowali u siebie ok. 100 przypadków zakażeń. Indyjska mutacja koronawirusa jest już w Polsce?

•17:14 Siłownie i kluby fitness w Polsce są zamknięte, a najnowsze badania z USA pokazują, że regularna aktywność fizyczna zapewnia silną ochronę przed hospitalizacją, przyjęciem na oddział intensywnej terapii i przed śmiercią. Wyniki opublikowano w "British Journal of Sports Medicine".

•16:00 COVID-19 po szczepionce. Coraz częściej mówi się o przypadkach zakażenia koronawirusem nawet po zaszczepieniu przeciw COVID-19 dwiema dawkami. Większość osób zaszczepionych przechodzi zakażenie w sposób bezobjawowy albo bardzo łagodny. Jakie objawy wskazują na zakażenie koronawirusem mimo szczepienia? Zobacz w galerii.

•15:02 - Osoby w wieku 40-49 lat, które wypełniły formularz zgłoszenia chęci na szczepienia przeciw Covid-19 i miały wystawione e-skierowanie 31 marca, mogą już się zapisać - poinformowano na rządowych stronach.

•13:18 Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, jak będą wyglądały tegoroczne egzaminy ósmoklasisty i maturalne. Jeśli chodzi o rygory sanitarne, będzie powtórka z ubiegłego roku. Na egzamin trzeba przyjść w maseczce. Szkoły przygotowują większą liczbę sal, by zachować wymagane odległości między stolikami. Młodzież będzie wchodzić o różnych godzinach i jak się da, osobnymi wejściami.

•12:14 Unia Europejska zrezygnowała z zakontraktowanych dodatkowych 300 milionów dawek szczepionek od AstraZene-ca i Johnson&Johnson, stawia na Pfizera.

•11:24 Podczas wczorajszej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział luzowanie obostrzeń w 11 województwach. Pojawia się więc pytanie o całkowite odmrożenie gospodarki, w tym otwarcie restauracji i hoteli. - Myślę, że to wszystko się podzieje w maju – mówił w TVN24 główny doradca premiera do spraw COVID-19 i przewodniczący Rady Medycznej profesor Andrzej Horban.

•10:35 Czwartek to 12 762 nowe zakażenia w Polsce i 486 na Podkarpaciu. Zmarły 694 osoby, 57 z nich to mieszkańcy naszego województwa.

•8:53 Mężczyzna z powiatu stalowowolskiego to trzecia osoba z Podkarpacia, która zmarła po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19. Zaledwie wczoraj informowaliśmy o śmierci pacjenta z powiatu przeworskiego.

•8:30 Radni proponują ulgi dla przedsiębiorców prowadzących w mieście lokale gastronomiczne. Na najbliższą sesję trafią w tej sprawie dwa projekty uchwał, zakładające obniżkę czynszu za letnie ogródki w Rynku, a także zwolnienie z opłaty za handel alkoholem.

•8:17 W sytuacji, gdy u co trzeciej osoby, która przeszła Covid-19 pojawiają się objawy o charakterze neurologicznym lub zaburzenia psychiczne już za kilka miesięcy będzie można mówić o rzeszy "inwalidów covidowych". Co to oznacza dla funkcjonowania całego społeczeństwa?

•7:55 Tegoroczna majówka w Polsce wiąże się z licznymi ograniczeniami. Wiadomo już, że obiekty hotelowe pozostaną zamknięte przynajmniej do 3 maja. Dlatego rodacy spragnieni wypoczynku masowo poszukują ofert urlopowych za granicą. Na szczęście są kraje, w których nie tylko nie zabraknie im słońca, a do tego da się do nich wjechać bez kwarantanny, a nawet bez testu.

•7:10 Za kilka dni w Przemyślu ruszy punkt szczepień masowych. Trwają ostatnie przygotowania do jego uruchomienia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 21 KWIETNIA]

•20:00 W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące „rozluźniania” zasad szczepienia niewykorzystanymi szczepionkami. „Nie tylko przyspieszamy zapisy, ale także dostosowujemy system do bieżącej sytuacji ułatwiając zaszczepienie” – przekazał Michał Dworczyk, szef KPRM odpowiedzialny za organizację szczepień.

•19:14 Podczas środowej konferencji wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin odniósł się do szczepień przeprowadzonych w zakładach pracy. Przekazano, że okolicach 10 maja ruszy masowo z akcja szczepień z udziałem wszystkich firm, które się na to zdecydowały.

•18:30 Jak poinformował dziś minister zdrowia Adam Niedzielski, od 26 kwietnia do podstawówek wrócą dzieci z klas I-III, choć na razie tylko w formie nauki hybrydowej. Jak bardzo to dzieciom potrzebne najlepiej widać po przedszkolakach, które do zajęć wróciły w poniedziałek, po trzech tygodniach przerwy. Bardzo stęskniły się bardzo za sobą i za nauczycielami. Cieszą się też rodzice i wychowawcy.

•17:28 Jest szansa na zniesienie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz? Minister zdrowia nie mówi "nie". Kiedy decyzja?

•16:45 Podkarpacie jest jednym z 11 województw w Polsce, w których od poniedziałku 26 kwietnia zostana poluzowane aktualnie obowiazujące obostrzenia. W pozostałych pięciu restrykcje zostają utrzymane. Zobaczcie, co dokładnie się dla nas zmieni

•15:47 - W województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim obostrzenia zostają zachowane - ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w pozostałych częściach polski zostanie uruchomiona edukacja hybrydowa dla klas 1-3 oraz salonów fryzjerskich, kosmetycznych i urody.

•14:51 Hotele i obiekty noclegowe czekają na otwarcie. Wiadomo, że do 3 maja włącznie branża pozostanie zamknięta. - Obiekty noclegowe i gastronomia, a także atrakcje turystyczne - wszyscy są gotowi na otwarcie. Reżim sanitarny jest wszędzie wdrożony. Potrzebne jest tylko zielone światło od rządu, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować - mówi Wojciech Rozkoszny z Rezydencji Pod Ochorowiczówką w Wiśle.

•13:28 Europejska Agencja Leków uznała, że do informacji o szczepionce Johnson & Johnson należy dodać ostrzeżenie o nietypowych zakrzepach krwi z niską liczbą płytek krwi. Zdarzenia te powinny być wymienione jako bardzo rzadkie działania niepożądane. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o szczepionce? Tego dowiesz się w naszym artykule.

•12:14 Pandemia i związane z nią konsekwencje zmieniają polityczny układ sił w Czechach. Coraz większe szanse na wygrana wyborów, które odbędą się za pól roku ma Partia Piratów.

•10:30 W środę Ministerstwo Zdrowia informuje o 417 nowych zakażeniach na Podkarpaciu i 13 926 w całym kraju. Znów wzrosła liczba zgonów. W Polsce zmarło 740 osób, które miały koronawirusa, w regionie - 52.

•10:02 Tragiczna informacja z Podkarpacia. W naszym regionie zmarła druga osoba po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19. Nie żyje mężczyzna z powiatu przeworskiego.

•8:54 - Perspektywa weekendu majowego to jeszcze niestety zbyt duże oczekiwanie, żeby pojawiło się jakieś szerokie poluzowanie - powiedział w środę w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller pytany o to, czy w majówkę uruchomione zostaną ogródki restauracyjne.

•6:20 W pandemicznym lipcu ub. r. biegły sądowy próbował dostać się do budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, by zwrócić akta, na podstawie których zobowiązany był sporządzić ekspertyzę. W drzwiach drogę zagrodził mu policjant. Bez maseczki na twarzy, bez rękawiczek na dłoniach...