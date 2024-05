Przegląd prasy (17.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. podkarpackim do ortopedy. Dane aktualne na 17.05.2024”?

Prasówka 17.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. podkarpackim do ortopedy. Dane aktualne na 17.05.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do ortopedy na NFZ w województwie podkarpackim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 17.05.2024) trzeba czekać w kolejce do ortopedy na NFZ w województwie podkarpackim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie [17.05.2024] Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień!

📢 Tych truskawek nigdy nie kupuj. Oto najgorszy wybór na zakupach w marketach i warzywniakach [17.05.2024] Truskawki obok jabłek to zdecydowane najbardziej lubiane owoce w naszym kraju. Zjadamy ich w sezonie po kilka kilogramów. Właśnie rozpoczyna się sezon na te pyszne owoce. Jak zatem kupować truskawki aby nie trafić źle? Mamy dla Was kilka porad jak kupować truskawki. Oto jakich truskawek nie kupować.

Prasówka 17.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza [17.05.2024] Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej!

📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO - 17.05.2024] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń. 📢 Te znaki zodiaku wzbogacą się jeszcze przed końcem miesiąca. Horoskop na maj 2024. Oni zyskają dużo gotówki Kto się niedługo bardzo wzbogaci? Sprawdź, co mówią karty. Te znaki zodiaku będą miały dużo szczęścia w pracy i finansach. Do kogo los się uśmiechnie? Sprawdź szczegóły w galerii! Zobacz, kto razem z nadejściem lata będzie miał dużo szczęścia w miłości i finansach. Te osoby przyciągną dużą ilość gotówki.

📢 Zarobki w Lidlu w 2024 roku - mamy tabele wypłat na różnych stanowiskach. Tyle zarabia się pracując w Lidlu Lidl jest jednym z pracodawców, który oficjalnie podaje wysokość zarobków swoich pracowników. Od lat sieć stawia na transparentność. Lidl od kilku lat regularnie podnosi też wynagrodzenia swoich pracowników. W 2024 roku dostali kolejne podwyżki. Zobaczcie ile teraz zarabia się pracując w Lidlu. 📢 Dwa urzędy skarbowe z Podkarpacia wyróżnione w 21. edycji konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" [ZDJĘCIA] Już po raz 21. przedsiębiorcy wybrali najbardziej przyjazne urzędy skarbowe w Polsce. W tym roku przedstawiciele biznesu wyróżnili 43 urzędy skarbowe, w tym z Podkarpacia Urząd Skarbowy w Dębicy oraz Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Rzeszów. Mieszkańcy Staromieścia szukają kompromisu w sprawie budowy bloku [ZDJĘCIA] Na osiedlu Staromieście w Rzeszowie planowana jest budowa czterokondygnacyjnego bloku mieszkalnego na działkach pomiędzy ul. Krogulskiego a ul. Borową. Inwestor, który stoi za projektem, dysponuje już prawomocną decyzją o warunkach zabudowy, co wywołuje obawy i sprzeciw mieszkańców.

📢 Policja wezwana na pierwszą sesję Rady Powiatu Przeworskiego [ZDJĘCIA] Policja została wezwana na pierwsze posiedzenie Rady Powiatu Przeworskiego. Powód? Jeden z radnych powiatowych oświadczył, że inny radny powiatowy ma prokuratorski zakaz zbliżania się do niego, w związku z prowadzonym postępowaniem. Obaj siedzieli w odległości kilku metrów od siebie. 📢 Posłowie PiS z regionu przeciwni podwyżkom cen prądu i gazu [ZDJĘCIA] Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszają z akcją zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Stop podwyżkom”.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Asseco Resovia pożegnała kolejną gwiazdę siatkówki. Był dobrym duchem zespołu Asseco Resovia pożegnała kolejną gwiazdę, która nie będzie w przyszłym sezonie reprezentować jej barw. To francuski przyjmujący Yacine Louati. Prezes klubu Piotr Maciąg do końca starał się, aby ten świetny zawodnik zmienił zdanie i został w Rzeszowie, ale reprezentant Francji po jednym sezonie w PlusLidze postanowił przenieść się do włoskiej Serie A.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 z angielskiego zakończony. Mamy odpowiedzi i arkusz CKE. Jak wyglądał egzamin 16 maja? Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2024 rozpoczął się 16 maja o godz. 9.00, a zakończył o 10.30. Arkusz i odpowiedzi z egzaminu z angielskiego opublikowaliśmy w tym tekście dziś po godz. 13.00. Gdzie szukać arkuszy z pozostałych egzaminów z języków? Sprawdź materiały egzaminacyjne i dowiedz się, jakie są zasady zdawania.

📢 Pracownicy urzędów pracy odznaczeni przez wojewodę podkarpackiego Teresę Kubas-Hul [ZDJĘCIA] W uroczystej atmosferze, w obecności wojewody podkarpackiego, Teresy Kubas-Hul, odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom publicznych służb zatrudnienia. Wyróżnienie to, nadane postanowieniem Prezydenta RP, jest formą docenienia ich długoletniej, wytrwałej służby na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz powiatowych urzędów pracy na terenie województwa. Medale za Długoletnią Służbę to symbol uznania dla tych, którzy przez lata swojej pracy przyczyniali się do rozwoju regionalnego rynku pracy, pomagając wielu osobom w znalezieniu zatrudnienia i wsparciu zawodowym.

📢 Trwa "Podróż po jednolitym rynku Unii Europejskiej" w Rzeszowie [ZDJĘCIA] W czwartek, 16 maja w Rzeszowie odbyła się "Podróż po jednolitym rynku europejskim". Jest to wielonarodowa impreza z okazji 30. rocznicy utworzenia jednolitego rynku europejskiego. 📢 Rzeczy z Temu, które chcesz mieć, ale jeszcze o tym nie wiesz. 7 najtańszych i najlepszych zakupów na start, które odmienią twoje życie Zakupy w chińskich sklepach stały się w przeciągu ostatnich lat niezwykle popularne w Polsce, ale i na świecie. Cały czas pojawiają się nowe miejsca, z których można zamawiać produkty w okazyjnych cenach. Duży boom rozpoznawalności przeżywa obecnie Temu, które zaskakuje niskimi cenami i krótkim czasem wysyłki. Zobacz 7 najlepszych tanich rzeczy, które musisz kupić po założeniu konta na Temu. 📢 Zajmował się psem kierując pojazdem - uderzył w betonowy przepust. Do szpitala trafiły 3 osoby! Służby ratunkowe pracowały na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w środę po południu, na drodze krajowej nr 77 w Wierzawicach w powiecie leżajskim. Kierujący osobowym volkswagenem zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. W wypadku ucierpiały trzy osoby.

📢 Najlepsze memy o grillowaniu. Na Międzynarodowy Dzień Grilla i nie tylko. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź! 16.05.2024 Zobacz najśmieszniejsze memy związane z grillem i grillowaniem. Nie tylko z okazji Międzynarodowego Dnia Grilla, który obchodzony jest 2 maja. A dlaczego? Zapewne dlatego, że to właśnie w maju zaczyna się sezon grillowy. Nieważne, czy na początku maja jest gorąco, czy pada deszcz, to prawdziwy miłośnik grilla musi go rozpalić. I o tym m.in. są memy o grillowaniu. Sprawdźcie naszą fotogalerię. 📢 W Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu honorowo oddawano krew [ZDJĘCIA] Akcja honorowego oddawania krwi wpisuje się w obchody święta polskiej Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy BiOSG podzielili się najcenniejszym darem, jaki można ofiarować drugiej osobie. 📢 Cotygodniowa giełda w Dynowie. Co się dziś sprzedawało? [ZDJĘCIA] W Dynowie, jak co czwartek, odbyła się giełda. Można na niej kupić niemalże wszystko, są rzeczy nowe i używane: od artykułów spożywczych, przez chemię gospodarczą, odzież damską, męską, dziecięcą, buty, płyty, kwiaty, kosmetyki, owoce, warzywa, słodycze, po meble. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Martyna Niemiec wygrała program MasterChef. 17-latka pochodzi z Gniewczyny Łańcuckiej na Podkarpaciu Martyna Niemiec, zaledwie 17-letnia mieszkanka Gniewczyny Łańcuckiej, zdobyła serca widzów i jury programu kulinarnego MasterChef Nastolatki, stając się zwyciężczynią w programie TVN. Jej pasja do gotowania, rozwijająca się od najmłodszych lat, teraz przerodziła się w sukces, który ma w planach rozwijać. Na swoim koncie ma już wygraną w programie, a także wydała własną książkę kucharską pt. Smacznego Ziomy. 📢 Tak mieszka Tomasz Szczepanik nad oceanem. Zachwycający dom jurora „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik zainwestował na rajskiej wyspie Dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Mieszkańcy Podkarpacia działali w grupie przestępczej. Chodzi o prostytucję Sąd skazał członków dwóch zorganizowanych grup przestępczych na kary od 1,5 roku do 11 lat więzienia za serię przestępstw, w tym czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji, rozboje z użyciem niebezpiecznych przedmiotów oraz handel narkotykami, co zostało poinformowane przez Prokuraturę Krajową. 📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 16.05.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 W Rzeszowie trwa szkolenie ponad 60 nowych żołnierzy WOT Trwa szkolenie ponad 60 ochotników, którzy chcą zostać żołnierzami 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rekruci w najbliższych dniach poznają podstawy strzelectwa, taktyki, łączności, topografii, przetrwania w trudnych warunkach, zasad udzielania pomocy medycznej na polu walki. 📢 Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! 16.05.2024 Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów!

📢 Osoby o tych imionach to lenie. Oni nie lubią pracować, wolą leniuchować. Sprawdź listę imion! 16.05.2024 Osoby o tych imionach lubią leniuchować. A Ty jesteś leniem? Może nie każdy z nas jest typowym leniem, ale na pewno każdy lubi sobie poodpoczywać. Szczególnie po ciężkiej pracy. Ale czy są osoby, które są bardziej leniwe od innych, które odpoczynek przedkładają nad pracę i obowiązki? Oczywiście! A czy lenia można poznać po tym, jak ma na imię? No cóż... Są osoby, które uważają, że to, jakie nosimy imię decyduje również o tym, jakimi ludźmi jesteśmy, jak się zachowujemy, w jaki sposób idziemy przez życie. Sprawdź listę imion największych leniuchów. Potraktuj ją z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 16.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Prezydent Andrzej Duda obchodzi dziś 52. urodziny. Zobacz najlepsze zdjęcia z czasów jego prezydentury Andrzej Duda obchodzi dziś 52. urodziny. Prezydent Polski, doktor nauk prawnych, polityk Prawa i Sprawiedliwości urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie. Zobacz najlepsze zdjęcia z czasów jego prezydentury.

📢 Klasa O Dębica. Kolorowe derby gminy Kolbuszowa dla rezerw Sokoła Kolbuszowa Dolna [ZDJĘCIA] W ramach zaległej 19. kolejki dębickiej klasy okręgowej zmierzyły się ze sobą drużyny Kolbuszowianki (złote koszulki) i Sokoła (żółto-zielone koszulki). Mecz rozegrany w Kolbuszowej Dolnej zakończył się wynikiem 3:2 dla gospodarzy. Goście muszą pilnie szukać punktów w kolejnych meczach, bo mogą wkrótce znaleźć się w strefie spadkowej. 📢 Nowa rzeczywistość ziejącego ogniem potwora. Triennale Malarstwa Regionu Karpat w Krasiczynie i cenne nagrody dla artystów W Krasiczynie w Galerii ARP na Zamku otwarto wystawę podsumowującą Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2024 i nagrodzono najlepsze prace. Organizatorem wydarzenia już po raz 12 jest Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu.n 📢 OPTeam Resovia dostał lanie w Łodzi. ŁKS awansował do 1 ligi, ale resoviacy też mogą to zrobić W meczu nr 3 półfinału fazy play off ŁKS Coolpack Łódź rozgromił w swej hali OPTeam Resovię 99:56, wygrał serię 2:1 i awansował na zaplecze ekstraklasy (a też do finału play off). Rzeszowianie mogą dopiąć celu w małym w finale, w którym zmierzą się z Energą Basketem Warszawa. Pierwszy mecz w sobotę w Warszawie.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 77 w Wierzawicach. Ranne zostały dwie osoby Dwie osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w środę w Wierzawicach na DK77. Jak informuje GDDKiA, samochód osobowy wypadł z drogi. 📢 Radni z Przemyśla nie zgadzają się, aby zachodnia obwodnica przebiegała przez miasto Radni miejscy z Przemyśla jednomyślnie podjęli stanowisko, w którym sprzeciwiają się budowie zachodniej obwodnicy tego miasta przez tereny miejskie. "W każdym z wariantów istniałaby konieczność wyburzenia kilkudziesięciu budynków gospodarczych i mieszkalnych". 📢 Rzeszowska kuria komentuje aresztowanie księdza. Miał m.in. naruszyć nietykalność cielesną 13-latka. Prokuratura: pokrzywdzonych jest więcej Ksiądz Dominik R. został odwołany z funkcji wikariusza parafii w Święcanach koło Jasła i zawieszony w funkcjach duszpasterskich. Na 33-latku ciążą zarzuty dotyczące m.in. posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich i czynów, jakich miał dopuścić się wobec 13-letniego chłopca. Czy pokrzywdzonych jest więcej? Zdaniem prokuratury – tak.

📢 Minimum 10 tys. zł pensji dla lekarza. Od lipca wzrost zarobków w szpitalach i przychodniach Minimalne wynagrodzenia pracowników publicznej służby zdrowia wzrosną od 1 lipca 2024 r. Na przykład lekarze ze specjalizacją nie będą mogli zarabiać mniej niż 10 375,45 zł brutto. Z kolei pielęgniarka z najwyższymi kwalifikacjami od lipca nie może dostawać mniej niż 9230,57 zł brutto. Spójrzmy, ile konkretnie zarobią pracownicy na poszczególnych stanowiskach.

📢 Oto Włoszka Gaia Sabbatini. Niemka nie jest już „najseksowniejszą zawodniczką na świecie"? Pamiętacie Alicę Schmidt, niemiecką sprinterkę, którą media szybko okrzyknęły "najseksowniejszą zawodniczką na świecie"? Wygląda na to, że Niemce urosła konkurentka. Włoszka Gaia Sabbatini ma 25 lat, 175 cm wzrostu, a na Instagramie obserwuje ją blisko 400 tys. osób. 📢 W Rzeszowie trwają rekolekcje ewangelizacyjne "Pole minowe" dla uczniów szkół średnich [ZDJĘCIA] W hali Podpromie w Rzeszowie odbywają się rekolekcje ewangelizacyjne dla uczniów szkół średnich, zorganizowane przez Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży. Wydarzenie, nazwane "Pole minowe", trwa dwa dni i ma na celu pogłębienie wiary oraz świadomości katolickiej wśród młodzieży.

📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Nielegalnie produkowali w Rzeszowie silnie uzależniający klefedron. Sześć osób zostało oskarżonych przez prokuraturę Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko 6 członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją klefedronu. 📢 Uczniowie klas VIII piszą egzamin z matematyki. Zdjęcia ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie W środę o godzinie 9 rozpoczął się pisemny egzamin z matematyki – druga część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek czeka ich pisemny egzamin z języka obcego. Zobaczcie zdjęcia ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

📢 Masz bezterminowe prawo jazdy? Zobacz przepisy, aby nie ryzykować jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Nowa przystań i największa wypożyczalnia łodzi elektrycznych w Polańczyku [ZDJĘCIA] W Polańczyku zainaugurowano nową przystań dla łodzi o napędzie elektrycznym, która wyróżnia się na tle innych obiektów tego typu w Polsce, Europie Środkowej i Północnej. Z 56 łodziami elektrycznymi „Relavia” staje się największą wypożyczalnią takich jednostek. Projekt, który przyczynił się do powstania przystani, został sfinansowany dzięki funduszom norweskim oraz wsparciu z budżetu państwa, a jego łączna wartość przekroczyła 10 mln zł.

📢 Odczuwasz suchość w ustach? To może być odwodnienie, ale też sygnał ostrzegawczy. Suchość w ustach może oznaczać poważną chorobę Czy zdarza ci się czasem nerwowo przełykać ślinę, kiedy czujesz suchość w ustach? Czasami jest to spowodowane odwodnieniem, kacem, lekami lub paleniem papierosów. Jednak czasami może to być oznaka poważnej choroby. Poznaj 5 schorzeń, których sygnałem ostrzegawczym może być suchość w ustach. 📢 B klasa. Orion Pielnia wygrywa derbowe spotkanie z Szarotką Nowosielce [ZDJĘCIA] W meczu krośnieńskiej klasy B2 drużyna Oriona Pielnia wygrała na własnym stadionie derbowy pojedynek z Szarotką Nowosielce 3:1 (1:0). Dla gospodarzy dwukrotnie trafił Krystian Śliwiak oraz raz Jakub Wyciskiewicz. Jedynego gola dla przyjezdnych strzelił Kacper Tutak.

📢 Ukraińcy ścigani europejskim nakazem aresztowania zatrzymani na granicy w Budomierzu Dwóch Ukraińców w wieku 50- i 33 lat, było poszukiwanych przez władze Niemiec za przestępstwa kryminalne. Wystawiono za nimi europejskie nakazy aresztowania. Wpadli podczas kontroli na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Budomierzu.

📢 Świętowano 40-lecie rzeszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku [ZDJĘCIA] Na Uniwersytecie Rzeszowskim obchodzono dziś jubileusz 40-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystości związane z kolejnymi urodzinami UTW-UR to już tradycja. Każdorazowo stanowią okazję do przypomnienia jego historii oraz zmian, jakie nastąpiły w społeczności "seniorów studentów'. Podczas wydarzenia uhonorowano wykładowców oraz przedstawiono prezentację działalności UTW-UR.

📢 Pożar w hurtowni mięsa i wędlin przy ul. Jasińskiego w Przemyślu. Wyjechało pięć zastępów strażaków z PSP i OSP [ZDJĘCIA] Wtorkowe popołudnie przyniosło niebezpieczne zdarzenie przy ulicy Jasińskiego w Przemyślu, gdzie doszło do pożaru hurtowni mięsa i wędlin. Na miejsce zdarzenia szybko zadysponowano pięć zastępów strażaków z PSP Przemyśl i OSP Medyka. Na szczęście, w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Cała akcja ratunkowa odbyła się pod czujnym okiem komendanta miejskiego policji w Przemyślu oraz jego zastępcy.

📢 Komu korona króla strzelców. Najlepsi strzelcy podkarpackich drużyn od Ekstraklasy do okręgówki. Kacper Piechniak powiększa przewagę Zobacz kolejne notowanie klasyfikacji najlepszych strzelców podkarpackich drużyn od okręgówki do klasy okręgowej. 📢 Tragedia na drodze krajowej numer 9 w Jadachach. Nie żyją dwie osoby, są ranni Tragedia na drodze krajowej numer 9 w Jadachach, w powiecie tarnobrzeskim. We wtorek, 14 maja około południa zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe oraz auto osobowe. Na miejscu zginął kierowca auta osobowego, kierowca ciężarówki zmarł w karetce. Dwie kolejne osoby zostały ranne. Droga była nieprzejezdna przez kilka godzin, na miejscu zdarzenia pracowały służby. 📢 Premiera Volvo EX90: elektryczny SUV klasy premium wkracza na rynek [ZDJĘCIA, WIDEO] 11 maja w salonie Volvo D&R Czach miała miejsce premiera wyczekiwanego w pełni elektrycznego Volvo EX90. Ten 7-miejscowy SUV klasy premium wznosi się na szczyt innowacji, wprowadzając nową erę w podejściu do bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

📢 Nowy zarząd województwa podkarpackiego zaprezentował plany i podział kompetencji [ZDJĘCIA, WIDEO] W poniedziałek, 13 maja odbyła się pierwsza konferencja nowego zarządu województwa podkarpackiego, na której przedstawiono plany oraz podział kompetencji pomiędzy członkami zarządu. Konferencja odbyła się z udziałem wszystkich jego członków: Władysława Ortyla, Piotra Pilcha, Karola Ożoga, Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz Anny Huk.

📢 Znane osoby, które przeszły udar. To nie tylko Emilia Clarke, Krzysztof Globisz i Benedykt XVI. Niektórzy doznali go kilka razy To jedna z najczęstszych przyczyn śmierci na świecie. Udar mózgu może pojawić się bez ostrzeżenia, powodując paraliż, osłabienie lub opadnięcie mięśni twarzy oraz niewyraźną mowę. Udar to nie zawsze wyrok śmierci. Szybka reakcja i leczenie pomagają wrócić do aktywności, czego dowodem jest wiele osób znanych z mediów. Sprawdź, które popularne osoby doznały udaru.

📢 Matka Boża Leżajska (Pani Pocieszenia) została patronką powiatu leżajskiego [ZDJĘCIA] Matka Boża Leżajska oficjalnie została patronka powiatu leżajskiego. Stało się to po ponadrocznych staraniach zainicjowanych przez Radę Powiatu Leżajskiego. 📢 Te miasta i gminy Podkarpacia wiedzą, jak przyciągać nowych mieszkańców. Tutaj liczba ludności wzrosła najbardziej [RANKING] W 45 gminach województwa podkarpackiego (na 159 wszystkich) w ciągu 10 lat liczba mieszkańców wzrosła. I nie są to tylko duże miasta lub ich "obwarzanki", które wysysają mieszkańców z mniejszych ośrodków. 📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 We wtorek nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Przemyślu. Ma dotyczyć planowanej zachodniej obwodnicy miasta Z inicjatywy grupy radnych na wtorek 14 maja została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Przemyślu. Początek o godz. 17. Ma dotyczyć przebiegu planowanej, zachodniej obwodnicy tego miasta.

📢 Aromatyczny syrop z kwiatów czarnego bzu jak od babci. Wypróbuj przepis na wyśmienity dodatek do napojów. Zainspiruj się sposobem blogerki Syrop do zadań specjalnych. Zmieszany z wodą świetnie orzeźwia, deserom nadaje oryginalny smak, a drinki zmienia w dzieła sztuki barmańskiej. Kwiatowy, miodowy, aromatyczny. I bardzo zdrowy. Oto prosty przepis na syrop z kwiatów czarnego bzu. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Do Tyczyna zjechali się miłośnicy starych aut. Tym razem królowały lata 90! [ZDJĘCIA] Tłumnie było na niedzielnym zlocie starych aut w Tyczynie pod Rzeszowem. Tym razem królowały lata 90. To już druga edycja retro imprezy "Powrót do przeszłości". 📢 Aleksandra Wójcik z Rzeszowa została Miss Podkarpacia 2024. Dżesika Gółkiewicz z Medyki tegoroczną Miss Nastolatek W sobotę, 11 maja w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyła się gala finałowa konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024. Spośród 24 finalistek wybrano najpiękniejsze mieszkanki Podkarpacia. Tytuł przypadł Aleksandrze Wójcik z Rzeszowa. Najpiękniejszą nastolatką w regionie jest Dżesika Gółkiewicz z Medyki. 📢 Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Wańkowej. Gwiazdą zespół IRA [ZDJĘCIA] W sobotę i niedzielę w Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski w Wańkowej świętowano 11. edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz jubileuszu 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Gwiazdą wydarzenia był zespół IRA.

📢 Tłumy klientów i mnóstwo ubrań na targu przy ul. Dworaka w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Słoneczna pogoda przyciągnęła na targ przy ul. Dworaka w Rzeszowie setki klientów. Mieli oni w czym wybierać na rekordowej liczbie stoisk. Sprzedawcy oferowali między innymi letnią odzież, koszulki, spodenki, suknie, żakiety, spódnice, oraz bluzki. Nie zabrakło również odzieży dziecięcej obuwia oraz bielizny. W naszej fotogalerii prezentujemy najciekawsze stoiska. 📢 Zenek Martyniuk to kolekcjoner mercedesów. Zobacz jakie modele posiada gwiazdor disco polo Król disco polo Zenek Martyniuk, nie raz podkreślał, że interesuje się motoryzacją. Okazuje się, że jego ulubioną marką aut jest Mercedes. Gwiazdor może sobie pozwolić na kilka egzemplarzy, w tym zabytkowych, tych samochodów w swoim garażu. 📢 Rzeszów. Mieszkańcy Staromieścia oburzeni! Miał być park, będzie blok [ZDJĘCIA, WIDEO] Mieszkańcy Staromieścia, dzielnicy Rzeszowa, są oburzeni planami miejskich władz dotyczącymi budowy czterokondygnacyjnego bloku mieszkalnego oraz budynku usługowego na terenie dotychczas przeznaczonym na park.

📢 Ostatnie pożegnanie hrabiego Jana Artura Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Zjechała rodzina Tarnowskich z całego świata. Zobacz zdjęcia Bliżsi i dalsi krewni hrabiego Jana Artura Tarnowskiego, przyjaciele oraz mieszkańcy założonego przez Jego przodków Tarnobrzega, w sobotę, 11 maja dotarli do Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu, by pożegnać Zmarłego. To w tym zamku ponad 90 lat temu Jan Artur Tarnowski przyszedł na świat, to w kaplicy zamkowej, w której przy urnie z Jego prochami rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe, przed laty został ochrzczony. 📢 Smaczne i zdrowe produkty znów kuszą na Podkarpackim Bazarku w Parku Papieskim w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Smaczne i zdrowe produkty znów kuszą na Podkarpackim Bazarku w Parku Papieskim w Rzeszowie. Duża różnorodność podkarpackich

smakołyków, roślin ozdobnych oraz ozdób ogrodowych została zaprezentowana na comiesięcznym rzeszowskim bazarku. To dobre miejsce, by zakosztować produktów regionalnych, wyprodukowanych z myślą o zdrowym żywieniu. Zainteresowani zakupem roślin do swoich przydomowych ogródków również mogą skorzystać z bogatej oferty kwiatów, krzewów czy bylin.

📢 Małoinwazyjna metoda leczenia bólu kręgosłupa w mieleckim szpitalu Oddział Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu stosuje małoinwazyjne metody leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Zioła na dnę moczanową. Te herbatki pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj napary na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Przede wszystkim wprowadzać dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz też wypróbować napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Dzięki tym naturalnym herbatkom złagodzisz dolegliwości związane z podagrą.

📢 Udane rozpoczęcie sezonu wąskotorówki z Przeworska. W tym roku kolejka obchodzi 120-lecie istnienia [ZDJĘCIA] Prawie 1500 osób skorzystało podczas weekendu majowego z pierwszych w tym roku turystycznych przejazdów Przeworską Kolejka Wąskotorową. To dopiero początek tegorocznych atrakcji, gdyż rozpoczyna się cykl imprez z okazji 120-lecia istnienia koleji. 📢 Wybrano nowych starostów powiatów przemyskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego [ZDJĘCIA] Podczas pierwszych sesji rad powiatów przemyskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego wybrano nowe zarządu powiatów i rad powiatowych. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Mistrzowie Agro, już dziś o godz. 20:30 poznamy zwycięzców w kategoriach powiatowych. Zobacz, kto ma szansę na awans do etapu wojewódzkiego! Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa. 📢 Po zbrodni pod Stalową Wolą zmarła druga osoba raniona siekierą. Sprawca zatrzymany! (NOWE FAKTY, ZDJĘCIA) Zakończyła się policyjna obława za młodym mężczyzną, który w sobotę wieczorem w Bąkowie (gmina Pysznica) w powiecie stalowowolskim zaatakował siekierą domowników - swoją matkę oraz dziadków. Matka napastnika zginęła na miejscu od ciosów, w szpitalu zmarła babka mężczyzny, a dziadek sprawcy walczy o życie.

📢 Tajemnice różańca świętego: radosne, bolesne, chwalebne, światła. Jak odmawiać różaniec? Zobacz, jak się modlić na różańcu Tajemnice różańca świętego warto znać, jeśli chce się odmawiać różaniec. To modlitwa, którą w Kościele katolickim odmawia się szczególnie w październiku. Czym są tajemnice różańca? Jak modlić się z użyciem różańca? Podpowiadamy! 📢 Myśliwce F16 latały dziś nad Podkarpaciem [FOTO] Dwa F16 zauważył rano nasz czytelnik w okolicach Leżajska. Myśliwce sfotografował także strażak pracujący w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa